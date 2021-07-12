Ömer Çelik'ten Kadıköy'deki Kilise skandalına sert tepki!

Dün akşam saatlerinde CHP yandaşı bir grup "saat 12'den sonra müzik yasağı"nı protesto etmek için Kadıköy'de bir kilisenin üstüne çıkarak dans etti. Skandal görüntülere Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten sert tepki geldi.
Türkiye, dün gerçekeşen Kilise skandalını konuşuyor. Bir grup CHP'li genç hükümetin verdiği 'gece saat 12'den sonra müzik yasağı' kararını protesto etmek için skandal bir harekette bulundu. Gençler, Kadıköy'de bulunan bir kilisenin üzerine çıkıp dans etti.
İstanbul Kadıköy'de alkollü kalabalık bir grubun sokak aralarında içki içerek yüksek sesli müzikle eğlenmesi ve Surp Takavor Ermeni Kilisesi'nin duvarının üstünde dans ettiği görüntüler, tepkiyle karşılanmıştı.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaşananlara tepki gösterdi. Yapılanın bir provokasyon olduğunu ifade eden Çelik, şunları söyledi: