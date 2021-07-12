Ömer Çelik'ten Kadıköy'deki Kilise skandalına sert tepki!

Türkiye, dün gerçekeşen Kilise skandalını konuşuyor. Bir grup CHP'li genç hükümetin verdiği 'gece saat 12'den sonra müzik yasağı' kararını protesto etmek için skandal bir harekette bulundu. Gençler, Kadıköy'de bulunan bir kilisenin üzerine çıkıp dans etti.



İstanbul Kadıköy'de alkollü kalabalık bir grubun sokak aralarında içki içerek yüksek sesli müzikle eğlenmesi ve Surp Takavor Ermeni Kilisesi'nin duvarının üstünde dans ettiği görüntüler, tepkiyle karşılanmıştı.



AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaşananlara tepki gösterdi. Yapılanın bir provokasyon olduğunu ifade eden Çelik, şunları söyledi:



AK PARTİ'DEN SERT KINAMA!

Kadıköy Surp Takavor Kilisesi'nin duvarının üstüne çıkan bir grup, bu dini mekana gösterilmesi gereken saygıya yakışmayan davranışlarda bulunmuştur. Surp Takavor Kilisesi'ne yönelik bu saygısızlığı kınıyoruz. Mabedlere yapılan saygısızlık herkese karşı saygısızlıktır.'Provokasyon olarak değerlendiriyoruz'Camileri, kiliseleri, havraları hedef alan, dini mekanların saygınlığına yaraşmayan her türlü eylemi provokasyon olarak değerlendiriyoruz ve insanlık adına mahkum ediyoruz.