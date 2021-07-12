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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan şok hamle! O ismin istifasını istedi...

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan şok hamle! O ismin istifasını istedi...

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, Cumhurbaşkanı adaylarının Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu söyleyerek Millet İttifakı'nda adaylık krizi başlatmıştı. Konu ile ilgili bir son dakika bilgisi geldi. Kılıçdaroğlu'nun Bülent Kuşoğlu'nun istifasını istediği belirtildi.

Siyaset / 12 Temmuz 2021 Pazartesi 16:41
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan şok hamle! O ismin istifasını istedi...

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, kendisini Cumhurbaşkanı adayı olarak duyuran CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu hakkında şok eden bir karar verdi. Kılıçdaroğlu, Koşoğlu'ndan istifa etmesini istediği öğrenildi. 

Kuşoğlu karıldığı bir programda, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olacağını açıkladı.

'CUMHURBAŞKANI ADAYIMIZ KEMAL KILIÇDAROĞLU'NUN SEVGİLERİNİ İLETİYORUM'

Kuşoğlu konuyla ilgili, 'Sayın genel başkanımız, adayımız, Cumhurbaşkanı adayımız sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun sevgi ve saygılarını iletiyorum. Hepinize saygılar sunuyorum' ifadelerini kullandı.


KUŞOĞLU'NUN AÇIKLAMALARI İTTİFAKI KARIŞTIRDI


Bu sözlerin ardından CHP'nin Millet İttifakı'ndaki ortaklarından peş peşe açıklamalar geldi ve rahatsızlıklar dile getirildi.

KILIÇDAROĞLU, İSTİFASINI İSTEDİ


Ankara kulislerinden gelen son bilgilere göre ise CHP'de Bülent Kuşoğlu'yla ilgili kazan kaynamaya başladı.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Bülent Kuşoğlu'nun istifasını istediği öğrenildi.

BÜLENT KUŞOĞLU KİMDİR?

Bülent Kuşoğlu, Türk siyasetçi, bürokrat İlk orta ve lise öğrenimini Polatlı'da tamamladı. 1979 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini bitirdi. Maliye Bakanlığı’nda hesap uzmanlığı ve baş hesap uzmanlığı görevlerinde bulundu. Brüksel'de AB Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünde çalıştı.

Kuşoğlu IstifaChp'de Adaylık KriziBülent Kuşoğlu


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