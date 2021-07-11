12 Temmuz Pazartesi Yayın Akışı 12 Temmuz Pazartesi Atv Kanal D Show Tv Star Tv Fox Tv TV8 TRT1 Kanal 7 Yayın Akışı 12 Temmuz Pazartesi TV’de Hangi Diziler Var? 12 Temmuz Pazartesi Hangi Diziler Var?

Türkiye'nin en çok tercih kanallarında yeni bir gün daha heyecanla başlıyor. Birbirinden farklı dizilerin yeni bölümlerinin ekrana geleceği 12 Temmuz Pazartesi günü televizyonda hangi diziler var? 12 Temmuz 2021 Pazartesi günü yayın akışı…





12 Temmuz 2021 Pazartesi ATV Yayın Akışı



12 Temmuz 2021 Pazartes Star TV Yayın Akışı



12 Temmuz 2021 Pazartesi Show TV Yayın Akışı



12 Temmuz 2021 Pazartesi FOX TV Yayın Akışı

12 Temmuz 2021 Pazartesi TRT1 Yayın Akışı



12 Temmuz 2021 Pazartesi Kanal 7 Yayın Akışı



12 Temmuz 2021 Pazartesi TV8 Yayın Akışı



• 08.00 Kahvaltı Habereri• 10.00 Kardeşlerim• 13.0 ATV Gün Ortası• 14.00 Maraşlı• 16.05 Bir Zamanlar Çukurova• 19.00 ATV Ana Haber• 20.00 Kalp Yarası• 06.00 Geniş Aile• 07.00 Medcezir• 09.15 Yüksek Sosyete• 10.45 Kaçak Gelinler• 13.15 Aramızda Kalsın• 16.20 Güzel Köylü• 18.30 Star Haber• 20.00 Yabancı Sinema• 06.00 Sevcanla Lezzet Yolunda• 07.00 Kalp Atışı• 10.00 Yeni Gelin• 13.00 Bir Şansım Olsa• 14.30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk• 18.45 Show Ana Haber• 22.15 Yabancı Sinema• 08.00 Çalar Saat• 11.00 Şef Akademi Doğada• 12.30 Hayat Bayram Olsa• 14.00 Mucize Doktor• 16.30 Şevkat Yerimdar• 19.00 FOX Ana Haber• 20.00 Günün Dizisi• 06.10 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi• 07.20 Vuslat• 11.00 Tozkoparan• 12.35 Gönül Dağı• 15.45 Masumlar Apartmanı• 19.00 Ana Haber• 20.00 Seksenler• 06.30 Kanal 7'de Sabah• 08.00 Tv Filmi• 09.45 Yemin• 10.50 Nermin'in Enfes Mutfağı• 12.30 Dizi• 14.30 Mutfağım Şahane• 15.30 Masum• 18.00 Kanal 7 Haber Saati• 19.00 Baş Tacım• 21.30 Diriliş Ertuğrul• 06.30 Oynat Bakalım• 07.15 8'de Sağlık• 08.30 Masterchef Türkiye• 13.15 Doya Doya Moda• 17.15 Masterchef Türkiye• 20.00 Masterchef Türkiye• 00.15 Dizi• 02.00 Doya Doya ModaTürkiye'nin en tercih edilen kanallarının