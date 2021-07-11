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12 Temmuz Pazartesi Yayın Akışı 12 Temmuz Pazartesi Atv Kanal D Show Tv Star Tv Fox Tv TV8 TRT1 Kanal 7 Yayın Akışı 12 Temmuz Pazartesi TV’de Hangi Diziler Var? 12 Temmuz Pazartesi Hangi Diziler Var?

12 Temmuz Pazartesi Yayın Akışı 12 Temmuz Pazartesi Atv Kanal D Show Tv Star Tv Fox Tv TV8 TRT1 Kanal 7 Yayın Akışı 12 Temmuz Pazartesi TV’de Hangi Diziler Var? 12 Temmuz Pazartesi Hangi Diziler Var?

12 Temmuz Pazartesi günü en sevilen televizyon dizilerinin yeni bölümleri ekrana gelecek. Türkiye’nin sevilen kanallarında yeni bir hafta başlarken seyirci nefesini tuttu! Milyonlarca seyircinin severek izlediği televizyon dizilerinin yeni bölümlerine saatler kala 12 Temmuz Pazartesi günü yayın akışı soruluyor. Peki, 12 Temmuz Pazartesi Yayın Akışı 12 Temmuz Pazartesi Atv Kanal D Show Tv Star Tv Fox Tv TV8 TRT1 Kanal 7 Yayın Akışı 12 Temmuz Pazartesi TV’de Hangi Diziler Var? 12 Temmuz Pazartesi Hangi Diziler Var?

Güncel / 11 Temmuz 2021 Pazar 12:50
12 Temmuz Pazartesi Yayın Akışı 12 Temmuz Pazartesi Atv Kanal D Show Tv Star Tv Fox Tv TV8 TRT1 Kanal 7 Yayın Akışı 12 Temmuz Pazartesi TV’de Hangi Diziler Var? 12 Temmuz Pazartesi Hangi Diziler Var?

Türkiye'nin en çok tercih kanallarında yeni bir gün daha heyecanla başlıyor. Birbirinden farklı dizilerin yeni bölümlerinin ekrana geleceği 12 Temmuz Pazartesi günü televizyonda hangi diziler var? 12 Temmuz 2021 Pazartesi günü yayın akışı

12 Temmuz 2021 Pazartesi ATV Yayın Akışı


• 08.00 Kahvaltı Habereri
• 10.00 Kardeşlerim
• 13.0 ATV Gün Ortası
• 14.00 Maraşlı
• 16.05 Bir Zamanlar Çukurova
• 19.00 ATV Ana Haber
• 20.00 Kalp Yarası

12 Temmuz 2021 Pazartes Star TV Yayın Akışı


• 06.00 Geniş Aile
• 07.00 Medcezir
• 09.15 Yüksek Sosyete
• 10.45 Kaçak Gelinler
• 13.15 Aramızda Kalsın
• 16.20 Güzel Köylü
• 18.30 Star Haber
• 20.00 Yabancı Sinema

12 Temmuz 2021 Pazartesi Show TV Yayın Akışı


• 06.00 Sevcanla Lezzet Yolunda
• 07.00 Kalp Atışı
• 10.00 Yeni Gelin
• 13.00 Bir Şansım Olsa
• 14.30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
• 18.45 Show Ana Haber
• 22.15 Yabancı Sinema



12 Temmuz 2021 Pazartesi FOX TV Yayın Akışı


• 08.00 Çalar Saat
• 11.00 Şef Akademi Doğada
• 12.30 Hayat Bayram Olsa
• 14.00 Mucize Doktor
• 16.30 Şevkat Yerimdar
• 19.00 FOX Ana Haber
• 20.00 Günün Dizisi

12 Temmuz 2021 Pazartesi TRT1 Yayın Akışı


• 06.10 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi
• 07.20 Vuslat
• 11.00 Tozkoparan
• 12.35 Gönül Dağı
• 15.45 Masumlar Apartmanı
• 19.00 Ana Haber
• 20.00 Seksenler

12 Temmuz 2021 Pazartesi Kanal 7 Yayın Akışı


• 06.30 Kanal 7'de Sabah
• 08.00 Tv Filmi
• 09.45 Yemin
• 10.50 Nermin'in Enfes Mutfağı
• 12.30 Dizi
• 14.30 Mutfağım Şahane
• 15.30 Masum
• 18.00 Kanal 7 Haber Saati
• 19.00 Baş Tacım
• 21.30 Diriliş Ertuğrul

12 Temmuz 2021 Pazartesi TV8 Yayın Akışı


• 06.30 Oynat Bakalım
• 07.15 8'de Sağlık
• 08.30 Masterchef Türkiye
• 13.15 Doya Doya Moda
• 17.15 Masterchef Türkiye
• 20.00 Masterchef Türkiye
• 00.15 Dizi
• 02.00 Doya Doya Moda

Türkiye'nin en tercih edilen kanallarının 12 Temmuz Pazartesi 2021 yayın akışı!

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