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11 Temmuz Pazar Yayın Akışı 11 Temmuz Pazar Atv Kanal D Show Tv Star Tv Fox Tv TV8 TRT1 Kanal 7 Yayın Akışı 11 Temmuz Pazar TV’de Hangi Diziler Var? 11 Temmuz Pazar Hangi Diziler Var?

11 Temmuz Pazar Yayın Akışı 11 Temmuz Pazar Atv Kanal D Show Tv Star Tv Fox Tv TV8 TRT1 Kanal 7 Yayın Akışı 11 Temmuz Pazar TV’de Hangi Diziler Var? 11 Temmuz Pazar Hangi Diziler Var?

11 Temmuz Pazar günü televizyon dizilerinin yeni bölümleri yayınlanacak. Türkiye’nin sevilen kanallarında haftanın sonuna gelinirken seyirci nefesini tuttu! Milyonlarca seyircinin severek izleyeceği dizilerin yeni bölümlerine saatler kala 11 Temmuz Pazar günü yayın akışı gündeme geldi. Peki, 11 Temmuz Pazar Yayın Akışı 11 Temmuz Pazar Atv Kanal D Show Tv Star Tv Fox Tv TV8 TRT1 Kanal 7 Yayın Akışı 11 Temmuz Pazar TV’de Hangi Diziler Var? 11 Temmuz Pazar Televizyonda Hangi Diziler Var?

Güncel / 11 Temmuz 2021 Pazar 10:07
11 Temmuz Pazar Yayın Akışı 11 Temmuz Pazar Atv Kanal D Show Tv Star Tv Fox Tv TV8 TRT1 Kanal 7 Yayın Akışı 11 Temmuz Pazar TV’de Hangi Diziler Var? 11 Temmuz Pazar Hangi Diziler Var?

Türkiye'nin en çok sevilen kanallarında yeni bir gün daha heyecanla başladı. Birbirinden farklı dizilerin yeni bölümlerinin seyircisiyle buluşacağı 11 Temmuz Pazar günü hangi diziler var? 11 Temmuz 2021 Pazar günü yayın akışı

11 Temmuz 2021 Pazar ATV Yayın Akışı


• 08.00 Buzul Çağı
• 10.99 Kalp Yarası
• 12.45 Maraşlı
• 15.55 Baş Belası
• 18.40 ATV Ana Haber
• 00.20 Golden Slumber



11 Temmuz 2021 Pazar Star TV Yayın Akışı


• 07.00 Medcezir
• 08.45 Çizgi Film Kuşağı
• 09.15 Yüksek Sosyete
• 10.30 Erkenci Kuş
• 13.30 Güldüy Güldüy Show
• 15.45 Ada Masalı
• 18.45 Star Haber
• 20.00 Menajerimi Ara
• 00.15 Kazara Aşk

11 Temmuz 2021 Pazar Show TV Yayın Akışı


• 06.00 Kalp Atışı
• 10.00 Pazar Sürprizi
• 13.00 Bir Şansım Olsa
• 14.30 Tarkan Güçlü Kahraman
• 16.15 Acı Tatlı Ekşi
• 20.00 Öldürme Arzusu
• 22.15 Görevimiz Tatil

11 Temmuz 2021 Pazar FOX TV Yayın Akışı


• 08.30 Çalar Saat Hafta Sonu
• 11.15 Kadının Eseri
• 12.30 Hayat Bayram Olsa
• 14.30 Kefaret
• 17.30 Son Yaz
• 19.00 FOX Ana Haber Hafta Sonu
• 20.00 Sen Çal Kapımı

11 Temmuz 2021 Pazar TRT1 Yayın Akışı


• 05.45 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi
• 06.55 Vuslat
• 10.35 Tozkoparan
• 12.20 Gönül Dağı
• 15.45 Masumlar Apartmanı
• 19.00 Ana Haber
• 20.00 Yabancı Sinema Hıçkırık



11 Temmuz 2021 Pazar Kanal 7 Yayın Akışı


• 06.30 Kanal 7'de Sabah
• 08.00 Dedem
• 10.00 Baba Evi
• 12.00 Bahar Kapıda
• 13.30 Beyaz Giyme Toz Olur
• 15.15 Özlem Tunca ile Dünyayı Geziyorum
• 16.00 Masum
• 18.00 Hafta Sonu Haberleri
• 19.00 Baş Tacım
• 21.30 Elimi Bırakma
• 00.40 Bahar Kapıda (Tekrar)

11 Temmuz 2021 Pazar TV8 Yayın Akışı


• 06.30 Oynat Bakalım
• 07.15 8'de Sağlık
• 08.30 Masterchef Türkiye
• 13.15 Doya Doya Moda
• 17.15 Masterchef Türkiye
• 20.00 Masterchef Türkiye
• 00.15 Dizi
• 02.00 Doya Doya Moda

Türkiye'nin en sevilen kanallarının 11 Temmuz 2021 yayın akışı!

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