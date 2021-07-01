Tosuncuk Kimdir? Mehmet Aydın Kaç Yaşında? Tosuncuk Mehmet Aydın, Çiftlik Bank Üzerinden Kaç Para Dolandırdı? Tosuncuk Teslim Oldu mu? Tosuncuk Nerede Teslim Oldu? Teslim Olduktan Sonra İlk Açıklaması...

Tosuncuk Kimdir? Mehmet Aydın Kaç Yaşında? Tosuncuk Mehmet Aydın, Çiftlik Bank Üzerinden Kaç Para Dolandırdı? Tosuncuk Teslim Oldu mu? Tosuncuk Nerede Teslim Oldu? Teslim Olduktan Sonra İlk Açıklaması...

Türkiye’nin en çok bilinen dolandırıcılık vakalarından birisi olan Tosuncuk vakasından yeni bir gelişme oldu. Çiftlik Bank üzerinden vurgun yaparak kayıplara karışan ve pek çok kişiyi dolandıran Tosuncuk Mehmet Aydın yargıya teslim olacağını duyurdu! Türk elçiliğine teslim olacağı haberini veren Tosuncuk kimdir? Tosuncuk Mehmet Aydın kimdir? Tosuncuk kaç yaşında? Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın ne kadar para dolandırdı?