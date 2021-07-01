İstanbul Sözleşmesi bugün itibariyle kaldırıldı!

Türkiye'de kadına yönelik ve aile içi şiddet ile mücadelede bir numaralı tartışma konusu olan 'İstanbul Sözleşmesi' olarak bilinen, "Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi" tarih oldu.



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