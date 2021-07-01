Elmalı Davası'nda flaş gelişme! O belgelere erişim engeli

Antalya'nın Elmalı ilçesinde iki kardeşin istismarına ilişkin davanın sanıklarından mağdur çocukların annesi M.A. adına açılan ve sanık avukatlarınca da doğrulanan sosyal medya hesabında dava dosyasında yer alan bazı belgelerin yayımlanması tepki çekti. 2 kardeşin istismarı davasının sanığı anne adına açılan Twitter hesabındaki belgelere erişim engellendi.



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