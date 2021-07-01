Doğalgaz ve Elektriğe ne kadar zam geldi? 2021 Doğalgaz ve Elektrik zamları ne kadar?

Doğalgaz ve Elektrik zamları 2021, BOTAŞ'ın internet sitesinde yayınlandı. 2021 Temmuz doğalgaz ve elektrik zamları kısa sürede gündem oldu. Sosyal medyada “2021 elektrik ve doğalgaz zammı” başlığına denk gelen vatandaşlar ise “Elektriğe ne kadar zam geldi? Doğalgaza ne kadar zam geldi?” gibi soruları merak etmeye başladı. Doğalgaz ve elektrikte aylık olarak hesaplanan tarife fiyatlarında artış yapıldı. Elektrik üretiminde oluşan maliyet artışları nedeniyle tarifeler değişti. Peki elektrik ve doğalgaz 2021 zammı ne kadar oldu? Sizler için 2021 elektrik ve doğalgaz zam fiyatlarını yazdık.









ELEKTRİK VE DOĞALGAZ 2021 ZAMMI NE KADAR?



ELEKTRİK VE DOĞALGAZA ZAM MI GELDİ?



ZAMLAR NE ZAMANDAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK?



Elektrik ve doğalgaz zamları, BOTAŞ'ın internet sitesi üzerinden yayınlandı ve Temmuz tablosu vatandaşla paylaşıldı. Yeni tarifler için konut tüketimi için doğalgaz zammı yüzde 21, sanayi tüketimi ve elektrik üretim amaçlı santrallerde yüzde 20 artış yapıldı. Buna göre BOTAŞ'ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine uyguladığı satış fiyatı, 1000 metreküp doğalgaz için 1.488 lira 9 kuruş, sanayi abonelerine uyguladığı fiyat ise 1.783 lira 35 kuruş olarak açıklandı.Elektrik üretim amaçlı santrallerinin tarifesinde ise 1000 metreküp doğalgaz için uygulanan fiyat 2 bin 60 lira oldu.Elektrik zammı ise, elektrik üretiminde oluşan maliyet artışları nedeniyle tarife değişiklik yapıldı. Yani 1 Temmuz itibarıyla mesken aboneleri 100 kilovatsaat elektrik enerjisi için vergi ve fonlar dahil olmak üzere 91,56 lira ödeyecek.BOTAŞ'ın yayınladığı tarifeye göre doğalgaz fiyatları 2021 OCAK ayından bu yana 7. Kez artmış oldu. Elektriğe ise yüzde 15 zam yapıldı.Elektrik ve doğalgaz 2021 zamları 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak.