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Diyarbakır annelerinin evlat nöbetinin 667'nci günü!

Diyarbakır annelerinin evlat nöbetinde 667'nci günü kararlılıkla devam ediyor.

Güncel / 1 Temmuz 2021 Perşembe 00:43
Diyarbakır annelerinin evlat nöbetinin 667'nci günü!

Diyarbakır anneleri, çocuklarının dağa kaçırılmasında HDP'yi sorumlu tutuyor.

Eylül 2019'dan bu yana HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan anneler 667 gündür evlatlarına kavuşmayı bekliyor.

''HDP VE PKK'DAN ÇOCUĞUMU İSTİYORUM''

6 yıl önce 16 yaşında dağa kaçırılan oğlu Roşat için Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden Diyarbakır'a gelerek oturma eylemi yapan anne Necibe Çiftçi, çocuğuna kavuşana kadar evlat nöbetini sürdüreceğini söyledi.

Büyük oğlu 4 çocuk babası Sami Çiftçi'nin de örgüte destek vermediği için terör örgütü PKK mensuplarınca köyden kaçırılarak katledildiğini anlatan Çiftçi, HDP ve PKK'nın iki evladını kendisinden aldığını belirtti.

Çiftçi, "HDP'den ve PKK'dan çocuğumu istiyorum. Bir gözümü kör ettiler diğer gözümü bana versinler. Buradan ayrılmayacağım." diye konuştu.

Çiftçi, oğluna güvenlik güçlerine teslim olması için çağrıda bulundu.

''ÇOCUĞUMU ALINCAYA KADAR HDP'NİN KAPISININ ÖNÜNDEYİM''

Dağa kaçırılan kızı Ceylan için eylem yapan anne Türkan Mutlu da hakları olan evlatlarını istediklerini anlattı.

Kızına 8 yıldır hasret olduğunu ifade eden Mutlu, "HDP evladımı kandırıp dağa götürdü. Nasıl götürmüşse öyle de getirsin. Çocuğumu alıncaya kadar HDP'nin kapısının önündeyim." dedi.

Kızına teslim olması için seslenen Mutlu, "Kızım beni görüyor ve duyuyorsan çık gel, orası senin yerin değil." ifadelerini kullandı.

 
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