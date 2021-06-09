Sedef Hastalığı Nedir? Belirtileri Nelerdir?

Sedef hastalığı nedir? sorusu günümüzde oldukça merak edilen sorular arasında yer almaktadır. Her on kişiden birinde görülecek kadar yaygın bir hastalık olması sebebiyle bireylerin sedef hastalığı hakkında detaylı bilgiye sahip olması hastalığın teşhisinde oldukça önemlidir.



Sedef hastalığı; cilt hücrelerinin normalden daha hızlı çoğalmasına sebep olur. Bir diğer adı Psoriasis olan sedef hastalığında ciltte beyaz pullarla kaplı kırmızı lekeler oluşmaktadır. Kişiden kişiye değişmeyen bu belirti sedef hastası olan herkesin karşılaşacağı görüntüler arasında yer almaktadır.





Sedef Hastalığı Belirtileri Nelerdir?



Sedef Hastalığı Çeşitleri Nelerdir?



Sedef Hastalığı Bulaşıcı mıdır?



Sedef Hastalığı Tedavisi (Psoriasis) Nasıldır?



Sedef Hastalığı Kimlerde Görülür?



Sedef Hastalığına Ne İyi Gelir?



Sedef Hastalarının Dikkat Etmesi Gerekenler Nelerdir?

birbirinden farklı olması sebebiylede birbirinden farklılık göstermektedir. En yaygınolan beyaz pullarla kaplı kırmızı lekelenmeler ise Sedef hastası olan pek çok kişide görülmektedir. Bunun yanı sıra kişiden kişiye değişiklik gösteren• Eklem bölgelerinde ağrı ve şişlik• Ciltte kuruluk• Ciltte yanma hissi ve kaşıntı• Tırnaklarda çukur oluşumu• Ciltte meydana gelen kanamalar• Tırnaklarda kalınlaşma, sarı renk oluşumu ve şişlik• Diz ve dirseklerde sedef rengi pullanma ve kabuklanma• Ciltte döküntübirbirinden farklıdır. Bireylerin vücudunda görülen Sedef hastalığı türüne göre hastalığın belirtilerinde de değişiklikler meydana gelebilmektedir. En yaygın sedef hastalığı türü olan plak tipi Sedef hastalığıdır. Bunun haricinde daha az yaygın olan• Plak tipi psoriasis• Guttat psoriasis• Eritrodermik psoriasis• Püstüler psoriasis• Eklemlerin Sedef hastalığı• Psoriasiste tırnak değişiklikleriOlarak bilinmektedir.sorusu pek çok Sedef hastasının endişe duyduğu konular arasında yer almaktadır. Sedef hastalığı kronik bir hastalıktır ve mikrobik bir enfeksiyon olması sebebiyle kişiden kişiye bulaşmamaktadır.hastalığın türüne ve bireydeki semptomlarına göre değişiklik göstermektedir. Tedavi uzun süreli olacağı için hasta ile birlikte tedavi planlaması oldukça önemlidir. Birçok hastalıkla alakalı olan Sedef hastalığı; obezite, hipertansiyon, hiperlipidemi gibi metabolik hastalıklarla bağlantılı olması sebebiyle çeşitli tedavi yöntemleri kullanılmaktadır.• Kortikostreoid içeren krem,• Jel ilaçlar• Köpük ilaçlar• Işık terapisi (fototerapi)• Retinoid ilaçlar• Kremlerkullanılmaktadır. Şiddetli Sedef hastalığı görülmesi durumunda fototerapi ve sistemik ilaçlar kullanılırken başlangıç seviyesindeki Sedef hastalığında ise kremler tercih edilmektedir. Sedef hastalığı sürecinde dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta ise cildin nemli tutulduğundan emin olmaktır. Sedef hastaları cildini nemli tutmadığı taktirde ciltte kanama ve kızarıklıklar meydana gelebilmektedir. Alanında uzman doktorlar bu konuda oldukça keskin uyarılar yapmıştır.sorusunun cevabı genellikle yetişkinlerde görülmektedir. Aynı zamanda genetik yatkınlığı bulunan ve stres altında yaşayan kişilerde de sedef hastalığı meydana gelebilmektedir.Sedef hastalarının bir diğer sorusu isesorusudur. Oldukça zor ve uzun süre tedavi gerektiren Sedef hastalığına;• İyi beslenmek• Alkol ve sigara kullanımını durdurmak• Spor yapmak• Gereksiz ilaç kullanımını durdurmakİyi gelen faktörler arasında yer almaktadır.arasında pek çok faktör yer almaktadır. Bağışıklık sistemine bağlı olarak etkisinin az ya da çok olacağı bu faktörler pek çok sedef hastası için büyük önem taşımaktadır.• Alkol ve sigara kullanımını azaltmak• Kilo kontrolüne dikkat etmek ve aşırı kiloluluktan uzak durmak• Doktorların verdiği ilaçlar haricinde ekstra ilaç kullanımından kaçınmak• Grip enfeksiyonunun Sedef hastalığı tetikleyen bir hastalık olması sebebiyle grip aşısı yaptırmaya dikkat etmek• Eklem ağrısı yaşanması durumunda düzenli doktor kontrolüne gitmeksürecinde oldukça önemli faktörler arasında yer almaktadır. Sedef hastaları bu faktörlere dikkat ederek hastalık sürecinin kısalmasını sağlayabilmektedirVücuttagörülmeye başlandıktan sonra zaman kaybetmeden doktor kontrolü gerçekleştirilmelidir.