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Sedef Hastalığı Nedir? Belirtileri Nelerdir?

Sedef hastalığı, en yaygın cilt hastalıklarından birisidir. Etken teşhis edilmemesi durumunda hızla çoğalan bu cilt bozukluğu ciltte çeşitli lekelenmelere sebep olmaktadır. Sedef hastası olanlar…

Sağlık / 9 Haziran 2021 Çarşamba 10:15
Sedef Hastalığı Nedir? Belirtileri Nelerdir?

Sedef hastalığı nedir? sorusu günümüzde oldukça merak edilen sorular arasında yer almaktadır. Her on kişiden birinde görülecek kadar yaygın bir hastalık olması sebebiyle bireylerin sedef hastalığı hakkında detaylı bilgiye sahip olması hastalığın teşhisinde oldukça önemlidir.

Sedef hastalığı; cilt hücrelerinin normalden daha hızlı çoğalmasına sebep olur. Bir diğer adı Psoriasis olan sedef hastalığında ciltte beyaz pullarla kaplı kırmızı lekeler oluşmaktadır. Kişiden kişiye değişmeyen bu belirti sedef hastası olan herkesin karşılaşacağı görüntüler arasında yer almaktadır.

Sedef Hastalığı Belirtileri Nelerdir?


Sedef hastalığının türlerinin birbirinden farklı olması sebebiyle sedef hastalığı belirtileri de birbirinden farklılık göstermektedir. En yaygın Sedef hastalığı belirtisi olan beyaz pullarla kaplı kırmızı lekelenmeler ise Sedef hastası olan pek çok kişide görülmektedir. Bunun yanı sıra kişiden kişiye değişiklik gösteren Sedef hastalığı belirtileri;

• Eklem bölgelerinde ağrı ve şişlik

• Ciltte kuruluk

• Ciltte yanma hissi ve kaşıntı

• Tırnaklarda çukur oluşumu

• Ciltte meydana gelen kanamalar

• Tırnaklarda kalınlaşma, sarı renk oluşumu ve şişlik

• Diz ve dirseklerde sedef rengi pullanma ve kabuklanma

• Ciltte döküntü

Sedef Hastalığı Çeşitleri Nelerdir?


Sedef hastalığı çeşitleri birbirinden farklıdır. Bireylerin vücudunda görülen Sedef hastalığı türüne göre hastalığın belirtilerinde de değişiklikler meydana gelebilmektedir. En yaygın sedef hastalığı türü olan plak tipi Sedef hastalığıdır. Bunun haricinde daha az yaygın olan Sedef hastalığı çeşitleri;

• Plak tipi psoriasis

• Guttat psoriasis

• Eritrodermik psoriasis

• Püstüler psoriasis

• Eklemlerin Sedef hastalığı

• Psoriasiste tırnak değişiklikleri

Olarak bilinmektedir.

Sedef Hastalığı Nedir? Belirtileri Nelerdir?

Sedef Hastalığı Bulaşıcı mıdır?


Sedef hastalığı bulaşıcı mıdır sorusu pek çok Sedef hastasının endişe duyduğu konular arasında yer almaktadır. Sedef hastalığı kronik bir hastalıktır ve mikrobik bir enfeksiyon olması sebebiyle kişiden kişiye bulaşmamaktadır.

Sedef Hastalığı Tedavisi (Psoriasis) Nasıldır?


Sedef hastalığı tedavisi hastalığın türüne ve bireydeki semptomlarına göre değişiklik göstermektedir. Tedavi uzun süreli olacağı için hasta ile birlikte tedavi planlaması oldukça önemlidir. Birçok hastalıkla alakalı olan Sedef hastalığı; obezite, hipertansiyon, hiperlipidemi gibi metabolik hastalıklarla bağlantılı olması sebebiyle çeşitli tedavi yöntemleri kullanılmaktadır.

• Kortikostreoid içeren krem,

• Jel ilaçlar

• Köpük ilaçlar

• Işık terapisi (fototerapi)

• Retinoid ilaçlar

• Kremler

Sedef hastalığı tedavisinde kullanılmaktadır. Şiddetli Sedef hastalığı görülmesi durumunda fototerapi ve sistemik ilaçlar kullanılırken başlangıç seviyesindeki Sedef hastalığında ise kremler tercih edilmektedir. Sedef hastalığı sürecinde dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta ise cildin nemli tutulduğundan emin olmaktır. Sedef hastaları cildini nemli tutmadığı taktirde ciltte kanama ve kızarıklıklar meydana gelebilmektedir. Alanında uzman doktorlar bu konuda oldukça keskin uyarılar yapmıştır.

Sedef Hastalığı Kimlerde Görülür?


Sedef hastalığı kimlerde görülür sorusunun cevabı genellikle yetişkinlerde görülmektedir. Aynı zamanda genetik yatkınlığı bulunan ve stres altında yaşayan kişilerde de sedef hastalığı meydana gelebilmektedir.

Sedef Hastalığına Ne İyi Gelir?


Sedef hastalarının bir diğer sorusu ise Sedef hastalığına ne iyi gelir? sorusudur. Oldukça zor ve uzun süre tedavi gerektiren Sedef hastalığına;

• İyi beslenmek

• Alkol ve sigara kullanımını durdurmak

• Spor yapmak

• Gereksiz ilaç kullanımını durdurmak

İyi gelen faktörler arasında yer almaktadır.

Sedef Hastalığı Çeşitleri Nelerdir?

Sedef Hastalarının Dikkat Etmesi Gerekenler Nelerdir?

Sedef hastalarının dikkat etmesi gerekenler arasında pek çok faktör yer almaktadır. Bağışıklık sistemine bağlı olarak etkisinin az ya da çok olacağı bu faktörler pek çok sedef hastası için büyük önem taşımaktadır.

Sedef Hastalarının Dikkat Etmesi Gerekenler Nelerdir?

• Alkol ve sigara kullanımını azaltmak

• Kilo kontrolüne dikkat etmek ve aşırı kiloluluktan uzak durmak

• Doktorların verdiği ilaçlar haricinde ekstra ilaç kullanımından kaçınmak

• Grip enfeksiyonunun Sedef hastalığı tetikleyen bir hastalık olması sebebiyle grip aşısı yaptırmaya dikkat etmek

• Eklem ağrısı yaşanması durumunda düzenli doktor kontrolüne gitmek

Sedef hastalığı tedavi sürecinde oldukça önemli faktörler arasında yer almaktadır. Sedef hastaları bu faktörlere dikkat ederek hastalık sürecinin kısalmasını sağlayabilmektedir
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Vücutta Sedef hastalığının belirtileri görülmeye başlandıktan sonra zaman kaybetmeden doktor kontrolü gerçekleştirilmelidir.

 
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