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Mevzuata aykırı ihaleler, denetimden kaçırılan veriler, limitleri aşılan borçlanmalar

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin 2020 yılı denetim raporuna ulaşıldı. Seçim sürecinde ‘şeffaf belediyecilik’ algısı yapan ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın; gelir gider bilgilerini denetmenlerle paylaşmadığı, kamuyu bilinçli olarak zarara uğratan icraatlara imza attığı, belediye iştiraklerinin gelir gider dengesini bozduğu ve adrese teslim ihalelere imza attığı tek tek kayıt altına alındı. İşte denetim raporunda öne çıkan skandal tespitlerden bazıları...

Güncel / 9 Haziran 2021 Çarşamba 09:56
Mevzuata aykırı ihaleler, denetimden kaçırılan veriler, limitleri aşılan borçlanmalar

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ın, algı belediyeciliğini çökertecek rapora ulaşıldı. ABB 2020 yılı denetim raporunda kayıt altına alınan bulgular, Yavaş'ın, şeffaflık ilkesini aleni bir şekilde çiğnediğini gözler önüne serdi. Aynı raporda CHP'li Yavaş'ın, belediyeyi zarara uğrattığı, doğrudan temin sınırını fazlasıyla aştığı, adrese teslim ihaleler verdiği ve birçok belediye iştirakinin borçlanma sınırını aştığı da raporda yer buldu. Göreve geldikleri günden bu yana sansasyonel açıklamaları ve söylemleri dışında gözle görülür hiçbir icraatı olmayan CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın gerçek yüzünü meclis üyelerinin hazırladığı denetim raporu gözler önüne seriyor. Yavaş yönetiminin, ‘iştiraklerin denetlenmesi'ni zor kullanarak engellemeye çalıştığının vurgulandığı raporda, “İştirakler daire başkanı ve genel sekreter yardımcılığına vekalet eden şahıs söz istemeden komisyona hitaben ‘siz şirketleri inceleyemezsiniz, şirketlerin evrakını vermeyeceğiz' demiştir. Bilgiler komisyonumuza ibraz edilmemiştir” ifadelerine yer veriliyor. ‘21/b kapsamında olmaması gereken birçok ihalenin mevzuata aykırı şekilde gerçekleştiği' ise raporda şu cümlelerle yer alıyor: “21/b kapsamında yapılabilecek ihale usulü istisnai bir yöntemdir. Ancak belediye yetkilileri söz konusu hükmü genel bir uygulama olarak tatbik etmişlerdir”


Verileri ısrarla gizliyor


Raporda yasal ‘yevmiye defterini ısrarla istenmesine' rağmen Yavaş yönetimince saklandığı şu sözlerle ifade ediliyor: “Mali Hizmetler Dair Başkanlığı, yasal kayıtları komisyon 3 defa yazı ile istenmesine rağmen zamanında vermemiştir. Bunun amacının denetimin engellenmesi/yavaşlatılması olarak değerlendirilmektedir. Ayrıca tarafımıza verilen yasal yevmiye defterlerinde 27363, 27448,27449, 27450 yevmiye numaralarının silindiği anlaşılmıştır” ‘Gelir tahakkuk verilerinin' denetime eksik sunulduğunun belirtildiği raporda, “İstenen belgelere ilişkin olarak 64168 sayılı yazı ile cevap vermiştir. Ancak söz konusu verilen tamamı ana hesap bazında verilmiş olup denetim yapılabilecek detayda verilmemiştir” ifadelerine yer veriliyor. Gelir beyanında tutarsız veriler olduğuna dikkat çekilen denetim raporunda, “Denetim komisyonumuza ibraz edilen tahakkuk-tahsilat bilgileri ile hesap cetvelinde yer alan tahakkuk tahsilat bilgilerinin uyumsuz olduğu anlaşılmıştır” notu yer alıyor.


Şeffaflık lafta kaldı


Yavaş yönetiminin doğrudan temin sınırını aştığı da şu sözlerle anlatılıyor: “Kamu kurum ve kuruluşlarınca doğrudan temin yapılan alımlarda 4734 sayılı kamu ihale kanununda yer alan düzenlemeler doğrultusunda idarelere yapılacak alımların yüzde 10 limitler dahilinde yapılması yönünde kısıtlamalar getirilmiştir. Bu durum harcama yetkililerinin 4734 sayılı kanuna aykırı olacak şekilde usulsüz harcama yapıldığını göstermektedir.” Raporun 79. sayfasında Belediye iştiraki EGO'nun borçlanma limitini aştığı, 89. sayfada ise bir başka iştirak olan ASKİ'nin hesap mutabakatı olmadığı gibi cari hesap uyumsuzluğunun tespit edildiği detaylarıyla anlatılıyor. Yine 89. sayfada TEPAV'dan yapılan kiralamanın belediyeyi zarara uğrattığı da örnekleriyle ifşa ediliyor.










Mansur Yavaş

 
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