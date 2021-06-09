Mevzuata aykırı ihaleler, denetimden kaçırılan veriler, limitleri aşılan borçlanmalar

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin 2020 yılı denetim raporuna ulaşıldı. Seçim sürecinde ‘şeffaf belediyecilik’ algısı yapan ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın; gelir gider bilgilerini denetmenlerle paylaşmadığı, kamuyu bilinçli olarak zarara uğratan icraatlara imza attığı, belediye iştiraklerinin gelir gider dengesini bozduğu ve adrese teslim ihalelere imza attığı tek tek kayıt altına alındı. İşte denetim raporunda öne çıkan skandal tespitlerden bazıları...
CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ın, algı belediyeciliğini çökertecek rapora ulaşıldı. ABB 2020 yılı denetim raporunda kayıt altına alınan bulgular, Yavaş'ın, şeffaflık ilkesini aleni bir şekilde çiğnediğini gözler önüne serdi. Aynı raporda CHP'li Yavaş'ın, belediyeyi zarara uğrattığı, doğrudan temin sınırını fazlasıyla aştığı, adrese teslim ihaleler verdiği ve birçok belediye iştirakinin borçlanma sınırını aştığı da raporda yer buldu. Göreve geldikleri günden bu yana sansasyonel açıklamaları ve söylemleri dışında gözle görülür hiçbir icraatı olmayan CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın gerçek yüzünü meclis üyelerinin hazırladığı denetim raporu gözler önüne seriyor. Yavaş yönetiminin, ‘iştiraklerin denetlenmesi'ni zor kullanarak engellemeye çalıştığının vurgulandığı raporda, “İştirakler daire başkanı ve genel sekreter yardımcılığına vekalet eden şahıs söz istemeden komisyona hitaben ‘siz şirketleri inceleyemezsiniz, şirketlerin evrakını vermeyeceğiz' demiştir. Bilgiler komisyonumuza ibraz edilmemiştir” ifadelerine yer veriliyor. ‘21/b kapsamında olmaması gereken birçok ihalenin mevzuata aykırı şekilde gerçekleştiği' ise raporda şu cümlelerle yer alıyor: “21/b kapsamında yapılabilecek ihale usulü istisnai bir yöntemdir. Ancak belediye yetkilileri söz konusu hükmü genel bir uygulama olarak tatbik etmişlerdir”