Başkan Erdoğan'dan İmamoğlu'na sert sözler! Sosyal medyadan paylaştı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan partisinin bugünkü grup toplantısında, göreve geldiği 2 yıllık süre boyunca megakentte hizmet üretemeyerek vasatın altında kalan CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu sert sözlerle eleştirdi.



Erdoğan o sözlerini sosyal medya hesabından paylaştı;



"HER YERİNDEN BASİRETSİZLİK AKAN BİR ZİHNİYETİN KEYFİNE BİZ BU ÜLKEYİ TERK EDEMEYİZ"



"Gözbebeğimiz Marmara'yı ve İstanbul'u, Silahtarağa'daki arıtma tesisinin yapımını törenle durduran; burası çok önemli, en temiz ulaşım aracı olan metroların inşaatını, daha yeni Sancaktepe, toprakla kapatan; Küçükçekmece'nin derelerini bakterilere teslim eden; Beykoz'daki, Şile'deki dereleri arıtma tesislerini işletemeyerek kire-pise bulayan; pek çok yerde çöp toplamaktan bile aciz olan; her yerinden basiretsizlik akan bir zihniyetin keyfine biz bu ülkeyi terk edemeyiz."



İMAMOĞLU SANCAKTEPE-YENİDOĞAN METRO HATTINA BETON DÖKEREK KAPATTI!



AK Parti döneminde yapılan bir çok projeyi kendi yapmış gibi göstererek PR yapan CHP'li İmamoğlu altından kalkamadığı projeleri ise durdurma kararı almıştı.



Geçtiğimiz günlerde bir önceki dönem yapımına başlanan Sancaktepe-Yenidoğan metro hattı İmamoğlu yönetimindeki İBB tarafından beton dökülerek kapatılmıştı.



İSTANBUL ŞİLE'DEKİ ARITMA TESİSİNİN YAPILMASINI ENGELLEDİ



İstanbul Şile'deki Darlık Barajı yanındaki İçme Suyu Arıtma Tesisi'nin belirlenen yerini değiştiren CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İSKİ yönetimi AK Partili İBB'nin 2018 yılında yapımına başladığı ve 2019 yılında tamamlanması beklenen arıtma tesinin tamamlanmasını engelledi.



BEYKOZ'DAKİ ARITMAMA SKANDALI! İBB YÜZÜNDEN RİVA'YA ZEHİR AKTI



İSKİ Paşaköy İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi ve İSKİ Koçullu Atıksu Arıtma Tesisi'nden kanalizasyon sularının (atık suları) arıtılmadan Riva Deresi'ne akıttığı tespit edilmişti.



İmamoğlu Silahtarağa'daki "temel atmama töreni"ni büyük mutlulukla anlatmıştı. CHP'li İBB Başkanı, Silahtarağa Arıtma Tesisi'nin projesini "temel atmama töreni" şovuyla durdurmuştu.



İMAMOĞLU: GEREK YOK BÖYLE YATIRIMA. BÖYLE BİR ARITMA TESİSİNE GEREK YOK



İmamoğlu, 6 Kasım 2019 tarihinde yaptığı konuşmada şöyle konuşmuştu:



"Yarın bir temel atmama törenim var gerçekten. (Gülüyor) Çünkü göreve geldiğimizde bizim önümüze getirilmiş, dayatılmış, ihaleye çıkılmış teklifler alınmış Silahtarağa'da bir hem de Eyüp Sultan'ın devamında ve ilçenin sınırları içerisinde, Haliç'in o güzel doğasının bütünleyen 130 bin metrekarelik alanı kapsayan, 70 bin metrekareye kısmı orman olan bir arazide bir arıtma tesisi… Maliyeti 1 milyar 100 milyonun üzerinde. Bir katrilyondan bahsediyorum yani. Siz tabi sayıları daha iyi bilirsiniz. Arazi değeriyle beraber 1.5 milyarı aşan bir proje… Ekonomik sıkıntı bir kenara… Durdurduk. Çok projeyi böyle durdurduk aslında. Arkadaşlarıma araştırma yaptırıyorum. Birçok projeyi yapıyoruz. Buna da yaptık. Gerek yok böyle yatırıma. Böyle bir arıtma tesisine gerek yok. Ne yazık ki yok. 1.5 milyar…"



İmamoğlu, 7 Kasım 2019 tarihinde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, 1 milyar 525 milyon TL'lik maddi yükün bertaraf edildiğini iddia ederek, "Yanlış anlamayın, sizden öyle bir talebim yok- bu ağaçların yaprakları beni çılgınca alkışlıyor" sözlerini sarf etmişti.