Musa Orhan'ın avukatı yine devrede! Ezgi Mola'ya destek veren 8 ünlü hakkında daha suç duyurusu

Musa Orhan'ın avukatı yine devrede! Ezgi Mola'ya destek veren 8 ünlü hakkında daha suç duyurusu

Batman'da geçen yıl intihar eden İpek Er'e cinsel saldırıda bulunduğu öne sürülen Musa Orhan'ın avukatı Mehmet Erkan Akkuş, müvekkili hakkında hakaret içerikli paylaşımda bulunduğu gerekçesiyle hakkında 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılan oyuncu Ezgi Mola’ya destek paylaşımlarında müvekkiline hakaret ettikleri iddiasıyla 8 ünlü isim hakkında daha suç duyurusunda bulundu. Ünlü isimler arasında şarkıcılar Gökhan Özoğuz ve Melek Mosso’nun da bulunduğu belirtildi.