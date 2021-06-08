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Hrant Dink cinayetinde FETO ve Zekeriya Öz için mallarına tedbir konulması talebi

Hrant Dink cinayeti davasında savcı, Fetullah Gülen ile Zekeriya Öz’ün de aralarında olduğu 13 sanık hakkında, kaçak sayılma ve mallarına tedbir konulması talebinde bulundu.

Güncel / 8 Haziran 2021 Salı 12:56
Hrant Dink cinayetinde FETO ve Zekeriya Öz için mallarına tedbir konulması talebi

AGOS Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, gazeteciler, jandarma ve eski emniyet görevlilerinin de aralarında bulunduğu 6'sı tutuklu 76 sanığın yargılandığı davada karar çıkmıştı.

Kararla birlikte İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, Ekrem Dumanlı ve Adem Yavuz Arslan'ın da aralarında bulunduğu 13 firari sanığın dosyasının ayrılmasına hükmetti. Mahkeme'den 13 firari sanığın yargılandığı ayrılan dosyayla ilgili flaş bir hamle geldi. Ayrılan dosyanın ilk duruşması bugün görüldü. Duruşmada 13 sanık hakkında yakalama emri bulunduğu ancak infaz edilemediği vurgulandı. Adem Yavuz Arslan, Fetullah Gülen, Halil İbrahim Koca ile ilgili ABD ve İngiltere'deki adli makamlarla başlatılan iade süreçlerinde herhangi bir gelişme olmadığı anlatıldı.

'KAÇAK SAYILIP MALLARINA EL KONULSUN' TALEBİ

Duruşma savcısı, kaçak olan sanıklarla ilgili mütalaasını mahkemeye sundu. Duruşma savcısı kanunda yer alan 'Hakkındaki soruşturmanın veya kovuşturmanın sonuçsuz kalmasını sağlamak amacıyla yurt içinde saklanan veya yabancı ülkede bulunan ve bu nedenle Cumhuriyet savcısı veya mahkeme tarafından kendisine ulaşılamayan kişiye kaçak denir' ibaresi kapsamında 13 sanığın da bu tanıma uyduğunu vurguladı. Bu nedenle sanıkların kaçaklığına hükmedilmesi ve mal varlıklarına el koyma kararı verilmesi yönünde talepte bulundu.

BİR SONRAKİ DURUŞMAYA KALDI

Mahkeme mütalaa sonrası aldığı ara kararda savcılığın bu talebine karşı, sanıkların avukatları tarafından beyanlarının alınması zorunluluğundan sanık avukatlarının bir sonraki duruşmada karşı beyanda bulunmalarına karar verdi.

İADE SÜRECİ BEKLENİCEK

Ara kararda, 13 sanık hakkında yakalama emirlerinin devamına ve infazlarının beklenilmesine, Gülen, Adem Yavuz Arslan ve Halil İbrahim Koca hakkında Türkiye'nin ABD ve İngiltere adli makamlarıyla yürüttüğü iade süreçlerinin tamamlanmasının beklenmesine karar verdi.

Hrant Dinkİngiltere

 
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