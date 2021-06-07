YKS Sınav Yerleri Açıklandı mı? 2021 YKS SON DAKİKA!

2021 YKS sınavına sayılı günler kala nefesler tutuldu! Milyonlarca öğrencinin heyecanla beklediği sınav 26-27 Haziran 2021 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınava sayılı günler kala öğrenciler YKS sınav yerleri açıklandı mı? sorusunu gündeme getirdi.
TYT (Temel Yeterlilik Sınavı) ve (Alan Yeterlilik Sınavı) olmak üzere iki oturumda gerçekleştirilecek olan sınav 26 Haziran 2021 tarihinde başlayacak. 2021 YKS ne zaman? Sorusunu soran öğrencilere ÖSYM'den kesin tarih geldi. YKS sınavı pandemi şartlarına uyum sağlanarak 26-27 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Pandemi şartlarına dikkat edilerek gerçekleştirilecek olan sınavda her sınıfta 2 gözetmen öğretmen olmasına dikkat edilecek. Sınıf koşullarının corona virüs önlemleri kapsamında geliştirilmesi sebebiyle öğrenciler sınav sürecinde pandemi şartlarından etkilenmeyecek.
YKS Sınavı Ne Zaman?
ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek olan 2021 YKS
sınavının 26-27 Haziran tarihleri arasında yapılması planlanıyor. 3 oturumda gerçekleştirilmesi planlanan sınav iki güne yayılacak. 26 Haziran 2021 tarihinde Temel Yeterlilik Sınavı ile başlayacak olan YKS sınavı 27 Haziran'da Alan Yeterlilik Testi (AYT) ile devam edecek. AYT sınavının ardından ise aynı gün Yabancı Dil Sınavı (YDS) olacak.
2021 YKS Ne Zaman Açıklanacak?
26-27 Haziran 2021'de gerçekleşecek olan YKS sınavının açıklanma tarihi
hakkında henüz bir açıklama gerçekleştirilmedi. 2021 YKS ne zaman açıklanacak
ÖSYM'den resmi bir cevap bekleniyor.
YKS Sınavı Saat Kaçta?
2021 YKS sınavı Yüksek Öğretim Kurumları tarafından 26-27 Haziran 2021 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınava sayılı günler kala öğrencilerden YKS sınavı saat kaçta olacak
sorusu soruluyor. YÖK'ün gerçekleştirdiği YKS sınavı 26-27 Haziran 2021 tarihinde saat 10.00'da başlayacak.
YKS Sınavı Ertelendi mi?
Bu yıl 2021 YKS sınavı corona virüs önlemleri kapsamında gerçekleştirilecek. YÖK'ün aldığı önlemler çerçevesinde gerçekleştirilecek olan sınav yaklaşırken YKS sınavı ertelendi mi? sorusu gündem haline geldi. Öğrencilerin sorusunun ardından YKS sınavının ertelenmesinin söz konusu olmadığı belirtildi. Herhangi bir olumsuzluğun yaşanması durumunda ÖSYM'den resmi açıklama gelecek.
2021 YKS'ye Kaç Kişi Girecek?
2021 YKS'ye kaç kişi girecek?
Sorusunun sorulmasının ardından ÖSYM'den yanıt geldi. 2021 YKS
sınavına yaklaşık 2 milyon öğrenci giriş yapacak.
YKS Sınav Yerleri Belli Oldu mu?
Sınava sayılı günler kala öğrenciler tarafından YKS sınav yerleri belli oldu mu?
sorusu gündeme getirildi. ÖSYM'den ise henüz konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. YKS sınav yerlerinin önümüzdeki günlerde açıklanacağı düşünülüyor.
2021 YKS'ye Kaç Gün Kaldı?
26-27 Haziran 2021 tarihinde gerçekleşmesi planlanan YKS sınavına 18 gün kaldı.
YKS Sınavında Maske Takmak Zorunlu mu?
Corona virüs önlemleri kapsamında gerçekleştirilecek olan YKS sınavı hakkında yeni bir soru gündem oldu! YKS sınavında maske takmak zorunlu mu?
sorusunu soran öğrencilere ÖSYM'den resmi bir açıklama yapılmadı. 2020 YKS sınavının maske ile gerçekleştirilmesine bakılarak bu yılda YKS sınavında maske takmanın zorunlu olacağı düşünülüyor.
Rehber Öğretmenler Sınavda Görev Alacak mı?Rehber öğretmenler sınavda görev alacak mı?
sorusunun gündeme gelmesinin ardından ÖSYM'den;
'Rehber öğretmenlere kendi okullarında görev verilerek öğrenci ve velilere rehberlik etmeleri sağlanacak. Sınav gününden bir gün önce tüm sınav binaları temizlenecek ve sınav görevlileri temas gerektiren işlemlerde cerrahi eldiven kullanacak. Sınava girerken öğrenciler arasında sosyal mesafenin korunması sağlanacak ve kapı önlerinde yığılma olması engellenecek.' Açıklaması geldi.
YKS sınav yerleri açıklandı mı? Sınavda maske takmak zorunlu mu?
hepsi ve daha fazlası ÖSYM'nin resmi açıklamasının ardından belli olacak.