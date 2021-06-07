YKS Sınav Yerleri Açıklandı mı? 2021 YKS SON DAKİKA!

2021 YKS sınavına sayılı günler kala nefesler tutuldu! Milyonlarca öğrencinin heyecanla beklediği sınav 26-27 Haziran 2021 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınava sayılı günler kala öğrenciler YKS sınav yerleri açıklandı mı? sorusunu gündeme getirdi.





TYT (Temel Yeterlilik Sınavı) ve (Alan Yeterlilik Sınavı) olmak üzere iki oturumda gerçekleştirilecek olan sınav 26 Haziran 2021 tarihinde başlayacak. 2021 YKS ne zaman? Sorusunu soran öğrencilere ÖSYM'den kesin tarih geldi. YKS sınavı pandemi şartlarına uyum sağlanarak 26-27 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Pandemi şartlarına dikkat edilerek gerçekleştirilecek olan sınavda her sınıfta 2 gözetmen öğretmen olmasına dikkat edilecek. Sınıf koşullarının corona virüs önlemleri kapsamında geliştirilmesi sebebiyle öğrenciler sınav sürecinde pandemi şartlarından etkilenmeyecek.









YKS Sınavı Ne Zaman?



2021 YKS Ne Zaman Açıklanacak?



YKS Sınavı Saat Kaçta?



YKS Sınavı Ertelendi mi?



2021 YKS'ye Kaç Kişi Girecek?



YKS Sınav Yerleri Belli Oldu mu?



2021 YKS'ye Kaç Gün Kaldı?



YKS Sınavında Maske Takmak Zorunlu mu?



Rehber Öğretmenler Sınavda Görev Alacak mı?



ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek olansınavının 26-27 Haziran tarihleri arasında yapılması planlanıyor. 3 oturumda gerçekleştirilmesi planlanan sınav iki güne yayılacak. 26 Haziran 2021 tarihinde Temel Yeterlilik Sınavı ile başlayacak olan YKS sınavı 27 Haziran'da Alan Yeterlilik Testi (AYT) ile devam edecek. AYT sınavının ardından ise aynı gün Yabancı Dil Sınavı (YDS) olacak.26-27 Haziran 2021'de gerçekleşecek olanhakkında henüz bir açıklama gerçekleştirilmedi.ÖSYM'den resmi bir cevap bekleniyor.2021 YKS sınavı Yüksek Öğretim Kurumları tarafından 26-27 Haziran 2021 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınava sayılı günler kala öğrencilerdensorusu soruluyor. YÖK'ün gerçekleştirdiği YKS sınavı 26-27 Haziran 2021 tarihinde saat 10.00'da başlayacak.Bu yıl 2021 YKS sınavı corona virüs önlemleri kapsamında gerçekleştirilecek. YÖK'ün aldığı önlemler çerçevesinde gerçekleştirilecek olan sınav yaklaşırken YKS sınavı ertelendi mi? sorusu gündem haline geldi. Öğrencilerin sorusunun ardından YKS sınavının ertelenmesinin söz konusu olmadığı belirtildi. Herhangi bir olumsuzluğun yaşanması durumunda ÖSYM'den resmi açıklama gelecek.Sorusunun sorulmasının ardından ÖSYM'den yanıt geldi.sınavına yaklaşık 2 milyon öğrenci giriş yapacak.Sınava sayılı günler kala öğrenciler tarafındansorusu gündeme getirildi. ÖSYM'den ise henüz konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. YKS sınav yerlerinin önümüzdeki günlerde açıklanacağı düşünülüyor.26-27 Haziran 2021 tarihinde gerçekleşmesi planlanan YKS sınavına 18 gün kaldı.Corona virüs önlemleri kapsamında gerçekleştirilecek olan YKS sınavı hakkında yeni bir soru gündem oldu!sorusunu soran öğrencilere ÖSYM'den resmi bir açıklama yapılmadı. 2020 YKS sınavının maske ile gerçekleştirilmesine bakılarak bu yılda YKS sınavında maske takmanın zorunlu olacağı düşünülüyor.sorusunun gündeme gelmesinin ardından ÖSYM'den;'Rehber öğretmenlere kendi okullarında görev verilerek öğrenci ve velilere rehberlik etmeleri sağlanacak. Sınav gününden bir gün önce tüm sınav binaları temizlenecek ve sınav görevlileri temas gerektiren işlemlerde cerrahi eldiven kullanacak. Sınava girerken öğrenciler arasında sosyal mesafenin korunması sağlanacak ve kapı önlerinde yığılma olması engellenecek.' Açıklaması geldi.hepsi ve daha fazlası ÖSYM'nin resmi açıklamasının ardından belli olacak.