Yalova'daki yolsuzluk davası öncesi CHP heyetinden skandal tehdit!

Yalova Belediyesi'nde 'nitelikli dolandırıcılık', 'resmi belgede sahtecilik', 'irtikap', 'güveni kötüye kullanma', 'görevi kötüye kullanma', 'zimmet' ve ilgili mevzuata göre suç oluşturan eylemler nedeniyle görevden uzaklaştırılan CHP'li Vefa Salman'ın da aralarında bulunduğu sanıkların yarın yargılanmasına devam edilecek.



Dava öncesi CHP Genel Başkan Yardımcıları Seyit Torun ve Muharrem Erkek, İçişleri Bakanlığı'na skandal bir çağrıda bulundu. Mahkemeyi baskı altına almak isteyen CHP'liler Vefa Salman'ın Yalova Belediye Başkanlığı görevine iade edilmesini istedi.



Yarın görülecek Yalova Belediyesi'ndeki yolsuzluk davası öncesi Genel Başkan Yardımcıları Torun ve Erkek'in yanı sıra 15 CHP milletvekili Yalova'ya gelerek Vefa Salman'a destek verdi. Gerçekleşen toplantıda konuşan Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, 6 Şubat 2020 tarihinde suçun ortaya çıktığını, Vefa Salman'ın ise 27 Şubat 2020'de görevden alındığını söyledi.



GÖREVDEN ALAMAZSINIZ

Yargılamanın sonunda Vefa Salman'ın beraat edeceğini söyleyen Erkek, 'Bir belediye başkanını yargılayabilirsiniz ama hakkında hüküm kurmadan ve o hüküm kesinleşmeden görevden alamazsınız. Alırsanız demokrasiyi yok edersiniz' dedi.





SKANDAL TEHDİT

İçişleri Bakanlığı'nı tehdit eden bir açıklama yapan Torun, şöyle konuştu:





İADE ETMEK ZORUNDASIN

Yaptığınız bu haksızlığa, hukuksuzluğa asla boyun eğmeyeceğiz. İnanıyorum ki seçilmiş Yalova Belediye Başkanımız en kısa sürede görevine iade edilecektir. Etmek zorundasınız, edeceksiniz, mecbursunuz. O da kaldığı yerden hizmetlerine devam edecek ve Yalova'mıza hizmet edecek.'







SALMAN KENDİNİ SAVUNDU

Yalova Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Vefa Salman, komik gerekçelerle görevden uzaklaştırıldığını belirtti.



Toplantıya İstanbul Milletvekilleri Sevda Erdan Kılıç, Mahmut Tanal, Bursa Milletvekilleri Bursa Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Orhan Sarıbal, Erkan Aydın, Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Mersin Milletvekili Alpay Antmen, İzmir Milletvekili Murat Bakan, Muğla Milletvekili Burak Erbay, Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, Karaman Milletvekili İsmail Atakan Ünver, Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır da katıldı.



İçişleri Bakanlığı'ndan 27 Şubat 2020 tarihinde yapılan yazılı açıklamada, Yalova Belediyesi'nde 'nitelikli dolandırıcılık', 'resmi belgede sahtecilik', 'irtikap', 'güveni kötüye kullanma', 'görevi kötüye kullanma', 'zimmet' ve ilgili mevzuata göre suç oluşturan eylemler ve belediye hesaplarında kanuna aykırı olarak yapılmış olan iş ve işlemlerle ilgili olarak Yalova Belediye Başkanlığı yetkilileri hakkında 10 Şubat 2020 tarihinde ön inceleme yapmak üzere 3 mülkiye müfettişi görevlendirildiği hatırlatılmıştı.