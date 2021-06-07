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Ünlü oyuncudan tacizcisine uyarı!

Oyuncu Gülsim Ali İlhan, beş yıldır kendisini takip eden ve cinsel içerikli mesajlar gönderen E.H. adlı tacizciye sosyal medyadan seslendi. İlhan, E.H.’yi "Eğer tek bir rahatsızlık daha verecek olursan senin fotoğraflarını, attığın aşağılık sapkın mesajlarını bütün şahsi bilgilerini dava dosyasıyla birlikte buradan yayınlayacağım" diyerek uyardı.

Güncel / 7 Haziran 2021 Pazartesi 13:40
Ünlü oyuncudan tacizcisine uyarı!

TRT'de yayınlanan Gönül Dağı dizisinde ‘Dilek' karakterine hayat veren oyuncu Gülsim Ali İhan, E.H.'nin kendisini beş yıldan beri takip ettiğini ve sürekli cinsel içerikli mesajlar atarak taciz ettiğini söyledi.

Mahkemeye başvurup uzaklaştırma kararı çıkarmasına rağmen takıntılı hayranının tacizlerine devam ettiğini belirten oyuncu, E.H.'nin son olarak çalıştığı sete gelip 'Senin olduğun her yere gelebilirim, kimse beni engelleyemez' diyerek tehdit ettiğini ifade etti.

'Defalarca uzaklaştırma kararı almama rağmen bana ulaşmak için her yolu denemeye devam ediyorsun'
Gülsim Ali İhan, Instagram'ın hikaye bölümünde, '2016 yılından beri durmaksızın beni taciz eden E.H.' başlığıyla yaptığı paylaşımda, şunları yazdı:

Hakkında açılmış davalara rağmen taciz, cinsel içerikli hakaret dolu mesajlar ile bana rahatsızlık vermekten vazgeçmedin. Dava açmama, defalarca uzaklaştırma kararı almama rağmen bana ulaşmak için her yolu denemeye devam ediyorsun, çalıştığım setlere gidip yanındaki insanlara yalan söyleyip onları kullanarak dekorların içinden çektirdiğin fotoğraflarla 'senin olduğun her yere gelebilirim, kimse beni engelleyemez' diyerek beni tehdit ediyorsun.'
'Benim hakkımda, ailem, işim ve özel hayatımla ilgili ağza alınmayacak ifadeler kullanarak bana zarar vermeye çalışıyorsun. Seni son kez uyarıyorum buna artık bir son vermelisin. Kullandığın bütün sahte hesapların aynı telefon ve bilgisayardan yapıldığı resmen ispat edildi, hepsinin sana ait olduğu resmi makamlarca da onaylandı. Eğer tek bir rahatsızlık daha verecek olursan senin fotoğraflarını, attığın aşağılık sapkın mesajlarını bütün şahsi bilgilerini dava dosyasıyla birlikte buradan yayınlayacağım ve birer kopyasını da memleketindeki akrabalarına, posta yoluyla ileteceğim.'

 
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