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Türker Akıncı bombayı patlattı: İşte CHP kulislerinde 2023 adayı...

Beyaz Gazete Genel Yayın Yönetmeni Türker Akıncı, bugünkü köşe yazısında CHP kulislerinde konuşulanları kaleme aldı.

Güncel / 7 Haziran 2021 Pazartesi 12:59
Türker Akıncı bombayı patlattı: İşte CHP kulislerinde 2023 adayı...

Beyaz Gazete Genel Yayın Yönetmeni Türker Akıncı, bugünkü köşe yazısında CHP kulislerinde konuşulanları kaleme aldı.

İşte Türker Akıncı'nın o köşe yazısı;

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI


Sizlere CHP kulislerinden bildiriyorum.

CHP'nin 2023 adayı beklendiği gibi Kemal Kılıçdaroğlu olacak.

Ekibi üstü kapalı bir şekilde hazırlıklara başladı.

Belediye başkanları şimdiden aralarında organizasyonun nasıl olacağını konuşuyor.

Üstelik kendisinin aday gösterilmesini isteyen Ekrem İmamoğlu'nun bile durumdan haberi var.

Bu yüzden teşkilatlarda bir telaş başlamış durumda.

Kimileri “Kılıçdaroğlu'nu çok seviyoruz ama keşke aday olmasa” görüşünde.

Kimileri de “Genel başkanımız doğal adayımızdır” düşüncesinde.

İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı isteyen teşkilatçılar var.

Ama mesela belediye başkanlarının büyük çoğunluğu Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını istiyor.

Kılıçdaroğlu katıldığı bir televizyon kanalında “seçildiğimde” kelimesini kullanarak ilk sinyali vermişti.

Zaten tüm taşlar da onun adaylığı için döşeniyor son üç ayda.

Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflar, Kılıçdaroğlu'nun partiler üstü biri olduğu imajı çalışmaları…

Her biri CHP liderinin adaylığını destekler nitelikte.

Hem HDP'den gelecek oyların en rahat şekilde Kılıçdaroğlu'na akacağı görüşü de var partide.

Hem de İyi Parti tabanının da Kemal Bey'i sevdiği belirtiliyor.

Teşkilatlara şimdiden emir gitti bile.

“Paylaşımlarınızda İmamoğlu ve Yavaş'tan çok Kılıçdaroğlu'nun olmasına dikkat edin” denildi.

Geçtiğimiz günlerde İstanbul'daki ilçe belediye başkanları bile aralarında Kılıçdaroğlu'nun adaylığını konuştu.

Şu günlerde CHP içinde üst üste anketler yapılıyor.

Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan karşısındaki şansına bakılıyor.

Üstelik bu anket şirketleri arasında öyle bir firma var ki çok şaşıracaksınız.

Şimdilik bu anket şirketi hakkında bilgi vermeyeceğim.

Ama CHP ile anlaşmış olması çok ilginç.

Bu yüzden önümüzdeki günlerde farklı kanatlardan gelecek olan anketleri ve açıklamaları dikkatle takip etmekte fayda var.

Zira kulislerin dili işte o anket sonuçları geldiğinde ete kemiğe bürünecek!

Türker AkıncıMansur YavaşKemal Kılıçdaroğlu

 
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