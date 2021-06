Fahrettin Altun'un şehit savcı Selim Kiraz paylaşımından rahatsız olarak terörü aklamaya çalışan Ahmet Şık'a Başsavcılıktan ret

Fahrettin Altun'un 31 Mart 2021 tarihinde Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın DHKP-C'li teröristlerce görevi başındayken şehit edilmesinin yıl dönümü dolayısıyla yaptığı paylaşımda, 'Terörden ve teröristten yana tavır almaktan çekinmeyen sözde gazeteciler bu saldırıyı yapanları kutsadılar.' ifadelerini kullanmıştı.



O dönem Cumhuriyet gazetesinde savcı Kiraz'ı şehit eden teröristlerin 'Bu eylem mecbur bırakıldığımız bir yöntem' sözlerini manşete taşıyarak, hain saldırıyı ve teröristleri aklamaya çalışan Ahmet Şık, Fahrettin Altun'un bu paylaşımından rahatsız oldu ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulundu.



AHMET ŞIK 'TERÖRÜ KUTSAYANLAR, TERÖRİSTLERİ AKLAYANLAR' İFADESİNDEN KENDİSİ OLDUĞUNU ANLADI

Fahrettin Altun'un paylaşımında hiçbir isim geçirmemesine rağmen Ahmet Şık'ın bu açıklamayı üzerine alınıp şikayetçi olması dikkati çekti.



Ahmet Şık'ın şikayetiyle ilgili soruşturma yapılmasına yer olmadığına karar veren Başsavcılık, Fahrettin Altun'un Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı olması sebebiyle kamuyu aydınlatma, halkı bilgilendirme ve topluma en sağlıklı şekilde haber verme konularında kamusal bir görev, yetki ve sorumluluğu bulunduğu belirterek, silahlı terör örgütü tarafından bir Cumhuriyet Savcısının makam odasında şehit edilmesi gibi tüm toplumu ve kamuyu ilgilendiren bir olayda düşünce açıklamasının Fahrettin Altun'un yürüttüğü kamu görevi gereği doğal bir hakkı olduğu ve açıklamanın hukuken ifade özgürlüğü hakkının kullanılması mahiyetinde olduğu değerlendirmesinde bulundu.



İşte Ahmet Şık'ı rahatsız eden ifadeler



Fahrettin Altun, 31 Mart 2021 tarihinde yaptığı söz konusu paylaşımda şunları kaydetmişti:



'Bundan tam 6 yıl önce, ülkemize ve milletimize şerefle hizmet eden Cumhuriyet Savcımız Mehmet Selim Kiraz DHKP-C'li teröristler tarafından görevi başındayken şehit edildi. Terörden ve teröristten yana tavır almaktan çekinmeyen sözde gazeteciler bu saldırıyı yapanları kutsadılar. Şehitlerimizin aziz hatıralarından ve şehit ailelerimizden hiç utanmadılar. Bu topraklara ve aziz milletimize olan nefretlerini iğrenç manşetlerle gösterdiler. Hain terör saldırılarını 'mecbur bırakılan bir yöntem' diyerek aklamaya çalıştılar.



Dün kahraman Savcımız Mehmet Selim Kiraz'ı şehit edenlere methiyeler düzenler, terör örgütünün sözde liderlerine 'bin selam' gönderenler, her fırsatta devletimize ve milletimize kin kusanlar bugün utanmadan demokrat taklidi ve demokrasi edebiyatı yapıyorlar. Bu millete yaptıkları hiçbir kötülüğü, devletimize yaptıkları hiçbir ihaneti asla unutmadık, unutmayacağız. Dağdaki teröristlerle mücadele ettiğimiz gibi şehirdeki kravatlı teröristlerle de sonuna kadar mücadele edeceğiz. Ettikleri her ihanetin hesabını onlardan soracağız. Aziz milletimize, değerlerimize ve devletimize olan düşmanlıklarıyla emperyal güçlere maşa oldular.



Bu topraklarda sebep oldukları her acıyı, her hüznü ve her nifakı Allah'ın izniyle sonlandıracağız. Tüm şehitlerimize binlerce rahmet niyazıyla. Mekanları cennet olsun.'