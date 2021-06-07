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Erol Karabacak, seçim zaferini Beyaz Gazete'ye anlattı!

Afyonkarahisar'ın Güney beldesinde belediye başkanlığı seçiminin kazananı, AK Parti'nin adayı Erol Karabacak oldu. Karabacak, seçim zaferini Beyaz Gazete'ye anlattı.

Güncel / 7 Haziran 2021 Pazartesi 15:03
Erol Karabacak, seçim zaferini Beyaz Gazete'ye anlattı!

Afyonkarahisar'ın Güney beldesinde belediye başkanlığı seçiminin kazananı, AK Parti'nin adayı Erol Karabacak oldu. AK Parti'den Erol Karabacak, CHP'den Faruk Özkan, İYİ Parti'den Burak Enes Kamburoğlu, Gelecek Partisinden Osman Aydepe, Büyük Birlik Partisinden (BBP) Süleyman Çağlar, Yeniden Refah Partisinden Ayten Karakaya, Saadet Partisinden (SP) Hamza Gümüşkanat ve Türkiye Komünist Partisinden (TKP) Sunay Akarsu'nun yarıştığı seçimde, AK Parti 1021, BBP 504, CHP 29, İYİ Parti 23, Gelecek Partisi 17, Yeniden Refah Partisi 7, SP 4 ve TKP 1 oy aldı.

Karabacak Beyaz Gazete Genel yayın yönetmeni Türker Akıncı’ya konuştu. Karabacak, "Başarımınızın sırrı insanları siyasette kandırmamak diyen Karabacak rakiplerimiz yalan makinesi gibisiydi"dedi. Halkın arkasında durduğunu söyleyen Karabacak’ı seçim zaferinin ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve AK Parti Genel başkan yardımcısı Mehmet Özhaseki arayarak tebrik etti.

Seçimlerden Önce Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu beldeye giderek miting düzenlemişti. Ancak Gelecek Partisi seçimlerde sadece 17 oy alabildi. Karabacak bu 17 oyun da adayın akrabaları olduğunu söyledi.

Beldede en dikkat çeken olaylardan biri de 1 oy alan TKP adayıydı. Erol Karabacak TKP’nin adayının bir kere bile beldeye gelmediğini söyledi.

Ak PartiAhmet DavutoğluMehmet Özhaseki

 
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