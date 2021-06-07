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Çukur’un Final Bölümünde Neler Olacak? Çukur Gala Yayınından Yeni Görüntüler!

Show TV ekranlarının sevilen dizisi Çukur bu akşam final bölümüyle ekranlara gelecek. Seyirciyi 4 sezondur ekranlara kilitleyen dizinin son bölümünde neler olacak? Çukur’un finalinden şok görüntüler ortaya çıktı! Çukur Yamaç ölecek mi? Sena geri mi dönecek? Çukur final sahnesinde neler olacak? İşte Çukur final bölümünde...

Dizi / 7 Haziran 2021 Pazartesi 09:47
Çukur’un Final Bölümünde Neler Olacak? Çukur Gala Yayınından Yeni Görüntüler!

Çukur final fragmanının yayınlanmasının ardından seyirci nefesini tuttu. 4 sezondur merakla beklenen dizinini final bölümünde yaşanacaklar herkesi şaşırtacak. Ayşe ve Yamaç'ın cenaze görüntülerinin yayılmasının ardından seyirci Yamaç ölüyor mu? sorusunu gündeme getirdi. Seyirciyi ekrana kilitleyen dizide Yamaç ölmeyecek!

Çukur Final Ön İzleme Yayınlandı!


131. bölümüyle ekranlara veda etmeye hazırlanan Çukur'un final ön izlemesi yayınlandı! Seyircinin merakla beklediği finalde Efsun ve Nehir yüzleşmesi yaşanacak! Çukur Efsun'un kendisinden önceki başrol olan Nehir ile karşılaşması finale damga vuran sahneler arasında yer alacak. Final bölümü heyecanla beklenen dizide Nehir oğlunu Efsun'a bırakacak! Nehir'in hastalığının ekranlarda görülmesinin ardından seyirci Çukur Nehir ölecek mi? Sorusunu gündeme getirdi. Merakla beklenen Çukur final bölümünde Çukur Nehir ekranlara veda edecek.

Çukur Final mi Olacak?


Çukur final haberinin yayılmasının ardından Çukur final mi olacak? sorusu sorulmaya başlandı. Çukur bu akşam final bölümüyle son kez ekranlara gelecek. Çukur Show TV ekranlarında son kez 7 Haziran 2021 tarihinde seyirciyle buluşacak.

Yamaç Ölüyor mu?


Çukur'un final fragmanının yayınlanmasının ardından Çukur Yamaç ölüyor mu? sorusu gündeme geldi. Çukur setinden sızan görüntüler Çukur Yamaç ölecek mesajı verse de Çukur Yamaç final bölümünde diziye devam edecek.

Çukur Final Ne Zaman?


Çukur final bölümüyle bu akşam saat 20.00'da Show TV ekranlarında son kez seyircisiyle buluşacak.


Çukur Gala Yayınından Görüntüler!


Merakla beklenen Çukur gala yayınından görüntüler gelmeye başladı. Çukur gala yayınına saatler kala seyirci Çukur gala yayınında hangi oyuncular yer alacak sorusunun cevabını merak ediyor! İşte Çukur gala yayınından görüntüler;

Çukur final ne zaman?


Çukur'un finalinden görüntüler

Çukur Gala 2021 Ne Zaman?


Bu akşam gerçekleşecek olan Çukur gala 2021'de ünlü isimler yer alacak. Yeni bölümden önce gerçekleşecek olan Çukur gala 2021 saat 20.00'da Show TV'de yayınlanacak.

Çukur Final Galası Saat Kaçta?


Çukur Final bölümüyle bu akşam Show TV ekranlarında son kez seyirciyle buluşacak. Çukur Ormanı için TEMA Vakfı işbirliğiyle gerçekleştirilecek olan Çukur gala yayınında renkli görüntüler ortaya çıkacak.

Çukur Gala Yayınında Neler Olacak?


Show Tv'de ekranlara gelen Çukur'un gala yayını bu akşam yeni bölümden önce gerçekleşecek. Finale sayılı saatler kala heyecan dorukta! Ünlü isimlerin bulunacağı Çukur gala yayınında şarkılar söylenecek. Çukur oyuncuları ve birbirinden farklı ünlü isimlerin katılacağı Çukur gala gecesinde sosyal sorumluluk projelerine de destek verilecek. Çukur Ormanı projesi ile ekranlarda yankı uyandıran dizinin final galasında da ‘'Doğa Nefes Alsın'' sloganına yer verilecek. Çukur gala yayınına katılacak isimler ise gala yayınında ortaya çıkacak!

Çukur'un Finalinden Yeni Görüntüler!


Çukur final görüntüleri ortaya çıktı. İşte seyircinin nefesini tutarak beklediği Çukur final bölümü fotoğrafları!

Çukur final bölümü saat kaçta?


Çukur Sena Geri Dönecek mi?

Çukur Sena Geri Dönecek mi?


Dilan Deniz Çiçek'in Çukur final setinden paylaşım yapmasının ardından Çukur Sena geri dönecek mi? sorusu gündem oldu. Çukur'un bu akşam yayınlanacak yeni bölümünde Çukur Sena geri dönecek. Hayal sahnesi ile ekranlara gelecek olan Dilan Deniz Çiçek seyirciyi ekrana kilitleyecek!

‘Çukur Sena geri dönecek!' haberini veren Dilan Deniz'e sosyal medyadan büyük ilgi gösterildi.

Çukur Ormanına Fidan Bağışı Nasıl Yapılır?


Çukur gala yayınının haberinin gelmesinin ardından seyirci Çukur Ormanı'na fidan bağışı nasıl yapılır? sorusunu sordu. TEMA Vakfı işbirliğinde gerçekleşen Çukur Ormanı fidan bağışı kampanyasına katılmak için FİDAN yaz 3464'e SMS gönder. Gönderilen her bir SMS için Çukur Ormanı'na 1 fidan bağışı gerçekleştirilmektedir.

Çukur Final Bölümü Saat Kaçta?


Çukur final bölümü saat 20.00'da Show TV ekranlarında olacak.

Çukur büyük final gala yayının ardından final bölümüyle ekranlara gelecek. Show TV ekranlarında seyircisiyle son kez buluşacak olan Çukur için nefesler tutuldu! Çukur Yamaç ölecek mi? Çukur Sena geri dönecek mi? Hepsi ve daha fazlası bu akşam saat 20.00'da başlayacak olan bölümde!

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