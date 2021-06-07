Çukur’un Final Bölümünde Neler Olacak? Çukur Gala Yayınından Yeni Görüntüler!

Çukur final fragmanının yayınlanmasının ardından seyirci nefesini tuttu. 4 sezondur merakla beklenen dizinini final bölümünde yaşanacaklar herkesi şaşırtacak. Ayşe ve Yamaç'ın cenaze görüntülerinin yayılmasının ardından seyirci Yamaç ölüyor mu? sorusunu gündeme getirdi. Seyirciyi ekrana kilitleyen dizide Yamaç ölmeyecek!





Çukur Final Ön İzleme Yayınlandı!



Çukur Final mi Olacak?



Yamaç Ölüyor mu?



Çukur Final Ne Zaman?



Çukur Gala Yayınından Görüntüler!



Çukur Gala 2021 Ne Zaman?



Çukur Final Galası Saat Kaçta?



Çukur Gala Yayınında Neler Olacak?



Çukur'un Finalinden Yeni Görüntüler!



Çukur Sena Geri Dönecek mi?



Çukur Ormanına Fidan Bağışı Nasıl Yapılır?



Çukur Final Bölümü Saat Kaçta?



131. bölümüyle ekranlara veda etmeye hazırlananyayınlandı! Seyircinin merakla beklediği finaldeyüzleşmesi yaşanacak!'un kendisinden önceki başrol olan Nehir ile karşılaşması finale damga vuran sahneler arasında yer alacak. Final bölümü heyecanla beklenen dizide Nehir oğlunu Efsun'a bırakacak! Nehir'in hastalığının ekranlarda görülmesinin ardından seyirciSorusunu gündeme getirdi. Merakla beklenen Çukur final bölümündeekranlara veda edecek.haberinin yayılmasının ardındansorusu sorulmaya başlandı. Çukur bu akşam final bölümüyle son kez ekranlara gelecek. Çukur Show TV ekranlarında son kez 7 Haziran 2021 tarihinde seyirciyle buluşacak.Çukur'un final fragmanının yayınlanmasının ardındansorusu gündeme geldi. Çukur setinden sızan görüntülermesajı verse definal bölümünde diziye devam edecek.bölümüyle bu akşam saat 20.00'da Show TV ekranlarında son kez seyircisiyle buluşacak.Merakla beklenengelmeye başladı. Çukur gala yayınına saatler kala seyircisorusunun cevabını merak ediyor! İşteBu akşam gerçekleşecek olan'de ünlü isimler yer alacak. Yeni bölümden önce gerçekleşecek olansaat 20.00'da Show TV'de yayınlanacak.bölümüyle bu akşam Show TV ekranlarında son kez seyirciyle buluşacak. Çukur Ormanı için TEMA Vakfı işbirliğiyle gerçekleştirilecek olan Çukur gala yayınında renkli görüntüler ortaya çıkacak.Show Tv'de ekranlara gelen Çukur'un gala yayını bu akşam yeni bölümden önce gerçekleşecek. Finale sayılı saatler kala heyecan dorukta! Ünlü isimlerin bulunacağı Çukur gala yayınında şarkılar söylenecek. Çukur oyuncuları ve birbirinden farklı ünlü isimlerin katılacağı Çukur gala gecesinde sosyal sorumluluk projelerine de destek verilecek.ile ekranlarda yankı uyandıran dizinin final galasında da ‘'Doğa Nefes Alsın'' sloganına yer verilecek.ise gala yayınında ortaya çıkacak!ortaya çıktı. İşte seyircinin nefesini tutarak beklediğiDilan Deniz Çiçek'in Çukur final setinden paylaşım yapmasının ardındansorusu gündem oldu. Çukur'un bu akşam yayınlanacak yeni bölümünde. Hayal sahnesi ile ekranlara gelecek olan Dilan Deniz Çiçek seyirciyi ekrana kilitleyecek!‘Çukur Sena geri dönecek!' haberini veren Dilan Deniz'e sosyal medyadan büyük ilgi gösterildi.haberinin gelmesinin ardından seyircisorusunu sordu. TEMA Vakfı işbirliğinde gerçekleşenkampanyasına katılmak için FİDAN yaz 3464'e SMS gönder. Gönderilen her bir SMS için Çukur Ormanı'na 1 fidan bağışı gerçekleştirilmektedir.20.00'da Show TV ekranlarında olacak.Çukur büyük final gala yayının ardından final bölümüyle ekranlara gelecek. Show TV ekranlarında seyircisiyle son kez buluşacak olan Çukur için nefesler tutuldu!Hepsi ve daha fazlası bu akşam saat 20.00'da başlayacak olan bölümde!