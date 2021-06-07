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AK Parti harekete geçti: TBMM'de müsilaj araştırma komisyonu kuruluyor

AK Parti'den müsilaj sorununa ilişkin açıklama geldi. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "TBMM'de müsilaj araştırma komisyonu kuracağız. Genel Kurul da önergemizi ele alacağız.. Bütün partilerin hassasiyet gösterdiği bu kunu ile ilgili önergelerini verirlerse perşembe günü de Genel kurulda görüşebiliriz." dedi. Başkan Erdoğan, "Başta Marmara olmak üzere, bu müsilaj belasından denizlerimizi kurtaracağız. Son dönemde Marmara'da karşımıza çıkan müsilaj sorunlarının kaynağı arıtılmadan denize bırakılan atık sulardır." açıklamasında bulunmuştu.

Güncel / 7 Haziran 2021 Pazartesi 13:30
AK Parti harekete geçti: TBMM'de müsilaj araştırma komisyonu kuruluyor
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AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, 'TBMM'de müsilaj araştırma komisyonu kuracağız. Genel Kurul da önergemizi ele alacağız.. Bütün partilerin hassasiyet gösterdiği bu kunu ile ilgili önergelerini verirlerse perşembe günü de Genel kurulda görüşebiliriz.' şeklinde konuştu.

FELAKETİN BOYUTU KORKUNÇ

Marmara Denizi'ni kaplayan deniz salyalarının son fotoğrafları felaketin boyutunu gözler önüne serdi.

Kadıköy Fenerbahçe Sahili'nde denizin dibini ve yüzeyini kaplayan deniz salyası, yoğunlaşmaya devam ediyor. Son aylarda Marmara Denizi ve çevresinde oluşan denizin dibini ve yüzeyini kaplayan deniz salyası havadan görüntülendi. İstanbul sahillerinde yoğunluğunu artıran deniz salyası, özellikle sabah saatlerinde yoğun bir kokuyu da beraberinde getiriyor. Marmara Denizi'nde sıklıkla görülen ve deniz salyası olarak bilinen müsilaj, sahil şeridinde oluşturduğu tabaka ile korkutucu görüntülere neden oldu.

Deniz salyasının yoğun olduğu alanlardan Kadıköy Fenerbahçe Sahili'nde son durum, drone ile görüntülendi. Havadan çekilen görüntülerde sahil şeridini kaplayan deniz salyasının etkisi altına aldığı alanın büyüklüğünü gözler önüne serildi.

'MÜSİLAJ BELASINDAN DA DENİZLERİMİZİ KURTARACAĞIZ'

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı konuşmasında Marmara Denizi'nde görülen müsilaj sorununa ilişkin de şunları kaydetti:

'Son dönemde Marmara'da karşımıza çıkan müsilaj gibi sorunların kaynağı arıtılmadan denizlere bırakılan atık sulardır. Bu konuda Çevre Şehircilik Bakanıma talimatı verdim. Hiç gecikmeden 'İstanbul Büyükşehir Belediyesi niye bunu yapmıyor, İzmir niye yapmıyor, Konya bunu niye yapmıyor, şu niye yapmıyor, bu niye yapmıyor?' demeyeceğiz. Çevre Şehircilik Bakanlığı olarak bu işi koordinasyonuna alacaksınız, üniversitelerle beraber el ele verip bütün başta Marmara olmak üzere, bu müsilaj belasından denizlerimizi kurtaracağız. Biz bunu yapar mıyız? Yaparız. Biz bunu Haliç'te yaptık mı? Yaptık. Haliç'i nasıl temizlediysek ki daha büyük bela idi, inşallah müsilaj belasından da denizlerimizi kurtaracağız. Tabii benim korkum şimdi bu Karadeniz'e yayılır, Karadeniz'den bir de Marmara'ya bunun bir girdisi olursa bela büyüktür. Hiç gecikmeden bu adımı atmamız lazım. Tabii iklim değişikliği sebebiyle deniz suyu sıcaklığındaki artışın da bu tabloda önemli bir payı var. Bakanlığımız 300 kişilik bir ekiple Marmara'nın 91 ayrı noktasında, karada da tüm atık su arıtma, katı atık tesisleriyle kirlilik kaynağı olabilecek her yerde şu anda denetimlerini sürdürüyor. Müsilaj istilası ancak belediyelerden üniversitelere ve özel sektörümüze kadar tüm kurumlarımızın ortak gayretiyle çözülebilecek bir sorundur. Hazırladığımız eylem planıyla tüm kurumlarımızın katkısını alarak bu meselenin üstesinden geleceğimize inanıyorum.'

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