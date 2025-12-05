Çöp krizi tam gaz devam ediyor! Maltepe ve Buca'da çöp dağları

CHP'li belediyeler çöp sorunu ile anılmaya devam ediyor.CHP tarafından yönetilen Maltepe ve Buca'da çöp dağları, vatandaşları isyan ettirmiş durumda.İşçilerin greve gitmesi sonrası toplanmayan çöpleri gören vatandaşlar, kokudan da oldukça rahatsız.Hastalık riskinin oluştuğu çöplerin ne zaman toplanacağı ise merak konusu.Buca Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Şantiyesi'nde depolanan çöplerden rahatsız olan çevre sakinleri, son iki haftadır eylemlerle seslerini duyurmaya çalışıyor.

Hemen her hafta çıkan yangınlarla çevreyi tehdit eden çöp dağlarına karşı belediyelerin çaresizliği ise halkı çileden çıkarıyor.

BUCA'DA GREV OLMADAN DA ÇÖP DAĞLARI VAR



Aylarca maaş alamayan Buca Belediyesi işçilerinin grevi yüzünden toplanmayan çöpler, grevden sonra da ilçenin bir parçası haline geldi. Grev olmamasına rağmen özellikle kenar semtlerde hemen her sokakta çöp dağları göze çarpıyor.



Dinlenmek, nefes almak için çocuklarıyla parka çıkan vatandaşlar, parkların yanı başında biriken çöplerden etrafa yayılan kötü kokuya maruz kalıyor.



Yanan çöp konteynerleri, sokak hayvanlarının etrafa saçtığı çöp poşetleri, çirkin manzara vatandaşı canından bezdirecek hale geldi.







İZMİR BUNU HAK ETMİYOR



Sosyal medya hesaplarından paylaşılan İzmir'in çöp dağları, farklı bölgelerden çekilmiş çirkin görüntüler, binlerce olumsuz yoruma rağmen çöp sorunu bir türlü çözüme kavuşturulamıyor.



'İzmir bu manzaraları hak etmiyor. Çöpleri düzenli şekilde toplamak niye bu kadar zor' diyen vatandaşlar, temiz bir hava, temiz bir mahalle için kalıcı çözüm bekliyor.







MALTEPE'DE DURUM DAHA KÖTÜ



Maltepe Belediyesi işçilerinin, ikramiyelerinin ve eğitim ücretlerinin verilmediği gerekçesiyle iş bırakması sonucu cadde ve sokaklarda oluşan çöp yığınlarına ilçe sakinleri tepki gösterdi.







'İSTANBUL'UN ESKİ HALİ VARDI, O HALİNE DÖNDÜ'



Maltepe'de yaşayan Emine Alkan, yaptığı açıklamada, belediyenin çöpleri alması gerektiğini belirterek, 'Böyle rezillik olmaz, herkes görüyor. Şu rezilliğe bak, kimse bunu kabul etmez ki. İstanbul'un eski hali vardı, o haline döndü. Sokaklar çöp dolardı önceden, tertemiz sokaklar ne rezilliğe geldi.' diye konuştu.



Bu durumdan şikayetçi olduğunu dile getiren Alkan, 'Yaprak Sokak var, çöp dolu orası. Tam evin karşısında. Ben camı açtım mı koku eve giriyor, rahatsız oluyorum, istemiyorum ben onu. Elimden gelse ben kaldıracağım bunları da nereye kaldırıp atayım?' ifadelerini kullandı.







'ÇOLUK ÇOCUK HASTA OLDU'



Ali isimli ilçe sakini ise çöplerin 1 haftadır bu şekilde durduğunu, bundan 6 ay önce de aynı durumun yaşandığını kaydederek, 'Ödemeleri mi yapılmıyor, maaşlarda kesinti mi yapıyorlar bilmiyorum. Ondan dolayı böyle.



Evler, iş yerleri pislik içerisinde, kokuyor her taraf. Bir an önce çözsünler bunu. Herkes pislik içinde oturuyor. Mahalle, cadde pislik içerisinde. Bu şekilde rahatsızız.' şeklinde konuştu.



Osman isimli ilçe sakini de 'Hastalıktır, çoluk çocuk hasta oluyor. Bir an önce işçilerin hakkını versinler, anlaşsınlar, bu işe son versinler.' dedi.







