Elektrikte Yeni Dönem!

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrik dağıtım altyapısında yeni düzenlemeler yaparak 'Akıllı Sayaç Sistemlerinin Yaygınlaştırılması ve Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslar'ı güncelledi.5 Aralık 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Türkiye genelindeki elektrik sayaçları kademeli olarak akıllı sayaçlarla değiştirilecek.Yeni düzenlemeler 1 Mart 2026'dan itibaren yürürlüğe girecek. Bu tarihten sonra dağıtım şirketleri, belirlenen kapsamda bulunan yapılarda eski sayaçları uzaktan iletişim destekli 'Akıllı Sayaç PRO' ve 'Akıllı Sayaç EKO' modelleriyle değiştirmekle yükümlü olacak.Yıllık enerji tüketimi 10 MWh ve üzerinde olan tüm tüketim noktalarındaki sayaçlar, uzaktan yönetilebilen Akıllı Sayaç PRO ile değiştirilecek.Sayaç dönüşüm süreci için şirketlere bir uygulama takvimi açıklandı. Buna göre, yenilenmesi gereken sayaçların %70'inin 1 Ocak 2027'ye kadar, tamamının ise 1 Ocak 2028'e kadar akıllı sayaçlarla değiştirilmesi zorunlu olacak.Değişim önceliği, serbest tüketici hakkını kullanan aboneler ile yüksek enerji tüketimi olan kullanıcılar için olacak.Yeni sistem, vatandaşların elektrik tüketimini kolayca takip etmesini sağlayacak. Akıllı sayaçlardan elde edilen veriler, dağıtım şirketleri tarafından Enerji Piyasaları İşletme A.Ş.'ye (EPİAŞ) iletilecek.Tüketiciler, mobil uygulama veya internet üzerinden kendi tüketim verilerine ulaşabilecek.Veri erişim sorunlarına karşı dağıtım şirketlerine zaman sınırı getirildi; kullanıcıların veriye ulaşamaması durumunda şirketler problemi en geç 48 saat içinde çözmekle yükümlü olacak.