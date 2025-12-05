Instagram'dan şok kısıtlama! Gönderilerinize eklemeyeceksiniz...

Instagram, yıllardır sosyal medya stratejilerinin en önemli araçlarından biri olan hashtag kullanımında radikal bir değişikliğe gidiyor gibi görünüyor. Platform, gönderi başına kullanılabilen etiket sayısını 30'dan yalnızca 3'e indiren yeni bir sınırı sessiz sedasız test etmeye başladı. Henüz Meta tarafından doğrulanmış resmi bir açıklama gelmese de, çok sayıda kullanıcı yeni kısıtlamayla karşı karşıya olduklarını sosyal medya ve forumlarda dile getiriyor.Reddit'te ve farklı topluluk platformlarında paylaşım yapan kullanıcılar, yeni bir gönderi oluştururken üçten fazla etiket eklemek istediklerinde uygulamanın hata verdiğini söylüyor.Bu hata, kullanıcılara daha fazla etiket ekleyemeyeceklerini belirten kısa bir uyarı olarak görünüyor. İlginç olan ise bu sınırın tüm hesaplarda geçerli olmaması. Bazı kullanıcılar eski düzende içerik hazırlamaya devam ederken, sınırlamanın rastgele seçilmiş bir grup üzerinde test edildiği tahmin ediliyor.Meta'nın, Instagram'ın üzerinde yıllardır neredeyse hiç değişiklik yapılmamış temel özelliklerinden biri olan hashtag sistemini bu kadar sert şekilde daraltması, sosyal medya çevrelerinde büyük tartışma yarattı.Zira Instagram, 2011 yılında etiket özelliğini sunarak platformdaki içerik keşfini tamamen dönüştürmüş; hashtag'ler özellikle geniş kitlelere ulaşmak isteyen içerik üreticileri için vazgeçilmez bir araç haline gelmişti. O dönemden bu yana kullanıcılara tek bir gönderide 30 etikete kadar yer verme imkânı bulunuyordu.Uzun yıllar boyunca 'daha fazla hashtag = daha fazla erişim' denklemi neredeyse her kullanıcı tarafından kabul görmüştü. Ancak son yıllarda Instagram'ın algoritma yapısı değişti ve etiketlerin önemi giderek azaldı.Keşfet sayfası artık metin açıklamasından içerik türüne, kullanıcı davranışlarından hesap etkinliğine kadar pek çok unsuru bir arada değerlendirerek içerik öneriyor. Bu durum, hashtag kullanımının algılanan gücünü doğal olarak düşürdü.Instagram CEO'su Adam Mosseri de daha önce yaptığı açıklamalarda bu dönüşümün sinyallerini vermişti. Mosseri, defalarca kez etiket kullanmanın erişimde dramatik bir artış sağlamadığını, hashtag'lerin esasen gönderileri kategorilere ayırmaya yarayan bir sistem olduğunu vurgulamıştı. Dolayısıyla yeni sınırlama kararı, Meta'nın uzun süredir dile getirdiği 'hashtag'ler artık eski önemini taşımıyor' yaklaşımıyla uyumlu görünüyor.Hashtag sınırının kademeli bir test kapsamında olduğu düşünülüyor. Bu tür değişiklikler genellikle dar kullanıcı grupları üzerinde denenip sonuçlar değerlendirildikten sonra platformun geneline yayılıyor. Meta'nın bu kez nasıl bir yol izleyeceği ise henüz belirsiz. Kısıtlamanın kalıcı hale gelip gelmeyeceği, kullanıcı geri bildirimlerinin ne ölçüde dikkate alınacağı ya da hashtag sisteminde farklı bir düzenleme yapılıp yapılmayacağı şu an için net değil.Yine de görünen o ki, Instagram içerik üreticilerinin alışkanlıklarını yeniden şekillendirmeye hazırlanıyor. Eğer bu sınırlama küresel bir uygulamaya dönüşürse, platformda hashtag odaklı stratejilerin artık büyük ölçüde geçerliliğini yitirdiği bir döneme resmen adım atılmış olacak. Meta'nın üzerinde çalıştığı bu değişiklik, Instagram'ın içerik keşfini algoritma merkezli bir yapıya doğru daha da yaklaştırıyor.11