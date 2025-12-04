Adalet bakanlığı 4 müfettiş görevlendirdi! Bakan Tunç’un talimatıyla adli emanetlerde sıkı denetim başladı

Adalet Bakanlığı, Büyükçekmece ve Adalar Adliyelerinde ortaya çıkan adli emanet bürolarındaki zimmet olaylarının ardından harekete geçti. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un oluruyla, bu iki adliyede meydana gelen olayların incelenmesi için Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığınca dört başmüfettiş görevlendirildi.

Adalet Bakanlığının halihazırda belirli aralıklarla yürüttüğü denetim faaliyetleri, Bakan Tunç'un talimatı doğrultusunda artık çok daha sık, geniş kapsamlı ve yoğun şekilde gerçekleştirilecek.81 İLDE DENETİMBu çerçevede yalnızca Büyükçekmece ve Adalar değil, 81 ildeki tüm adliyelerde bulunan adli emanet büroları sıkı bir denetime tabi tutulacak. Adli emanet süreçlerinde kusuru, ihmali veya sorumluluğu bulunanlar hakkında adli ve idari işlemler gecikmeksizin yapılacak.SORUŞTURMA DERİNLEŞTİRİLDİBüyükçekmece ve Adalar'daki soruşturmalar kapsamında şu ana kadar 2 kişi tutuklandı. Yurtdışına kaçtığı tespit edilen 2 şüpheli hakkında da yakalama kararı çıkarıldı. Soruşturmalar titizlikle sürdürülüyor.