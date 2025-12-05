  • USD: 42,36 - 42,44
Sağanak hayatı felç etti! Yollar göle döndü trafik kilitlendi

Bodrum ilçesinde, kuvvetli sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokaklar göle döndü, araçlar yolda mahsur kaldı. Sürücüler zor anlar yaşadı. Yağış hayatı adeta kilitlerken vatandaş isyan etti.

Ekleme: 5.12.2025 - 11:52 Güncelleme: 5.12.2025 - 12:04 / Editör: Fehmi Öztürk
Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü, Muğla ve çevresi için şiddetli yağış uyarısı yaptı.

Sabah saatlerinden itibaren Bodrum'da gök gürültülü sağanak etkili oldu, yaşam olumsuz etkilendi.

ARAÇLAR SUYA GÖMÜLDÜ

Bodrum'da sabah saatlerinde bir anda bastıran sağanak, ilçeyi sular altında bıraktı.

Cadde ve sokaklar sel sularıyla dolarken araçlar suyun içinde sürüklenme tehlikesi yaşadı.

Sürücüler panikle kapıları açıp dışarı çıkmaya çalıştı, kimi araçlar hareketsiz şekilde yarıya kadar suya gömüldü.

SEL BASTIRINCA HAYAT ADETA DURDU

Meteoroloji'nin ve AFAD'ın Turuncu kod uyarısının ardından başlayan sağanak, özellikle Bodrum-Turgutreis ve Gümbet hattında hayatı felce uğrattı.

Mazgallar tıkanınca su seviyesi hızla yükseldi.

VATANDAŞ NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI

Vatandaşlar sokaklarda yürüyemez hale geldi, araçlar yolun ortasında savruldu.

Suyu yararak ilerlemeye çalışan sürücüler, sele teslim olmamak için büyük mücadele verdi.

TRAFİKTE KAOS ÇIKTI

Çekiciler selde mahsur kalan araçları yol kenarına almaya çalıştı.

Yollarda uzun araç kuyrukları oluştu.

Jandarma trafiği kontrollü şekilde yönlendirdi.

KİLOMETREKERCE ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU

Bazı araçlar yolda mahsur kaldı.

Araçlar, çekici ve vatandaşların yardımıyla yolun kenarına çekildi.

Yollar göle dönerken sürücüler de araçlarıyla yolda uzun süre ilerleyemedi.

Yağmurun gün içinde aralıklarla etkili olması bekleniyor.