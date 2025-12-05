Sağanak hayatı felç etti! Yollar göle döndü trafik kilitlendi

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü, Muğla ve çevresi için şiddetli yağış uyarısı yaptı.Sabah saatlerinden itibaren Bodrum'da gök gürültülü sağanak etkili oldu, yaşam olumsuz etkilendi.ARAÇLAR SUYA GÖMÜLDÜBodrum'da sabah saatlerinde bir anda bastıran sağanak, ilçeyi sular altında bıraktı.Cadde ve sokaklar sel sularıyla dolarken araçlar suyun içinde sürüklenme tehlikesi yaşadı.Sürücüler panikle kapıları açıp dışarı çıkmaya çalıştı, kimi araçlar hareketsiz şekilde yarıya kadar suya gömüldü.SEL BASTIRINCA HAYAT ADETA DURDUMeteoroloji'nin ve AFAD'ın Turuncu kod uyarısının ardından başlayan sağanak, özellikle Bodrum-Turgutreis ve Gümbet hattında hayatı felce uğrattı.Mazgallar tıkanınca su seviyesi hızla yükseldi.Vatandaşlar sokaklarda yürüyemez hale geldi, araçlar yolun ortasında savruldu.Suyu yararak ilerlemeye çalışan sürücüler, sele teslim olmamak için büyük mücadele verdi.Çekiciler selde mahsur kalan araçları yol kenarına almaya çalıştı.Yollarda uzun araç kuyrukları oluştu.Jandarma trafiği kontrollü şekilde yönlendirdi.Bazı araçlar yolda mahsur kaldı.Araçlar, çekici ve vatandaşların yardımıyla yolun kenarına çekildi.Yollar göle dönerken sürücüler de araçlarıyla yolda uzun süre ilerleyemedi.Yağmurun gün içinde aralıklarla etkili olması bekleniyor.