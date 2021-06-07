TBMM - Turan: 'Tweet atarak 'Biz önerge verdik onlar reddetti' demenin hiç bir siyasi karşılığı olmadığı kanaatindeyim'
TBMM - Turan: "Tweet atarak 'Biz önerge verdik onlar reddetti' demenin hiç bir siyasi karşılığı olmadığı kanaatindeyim" - AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'ın konuşması - Soru soran basın mensubu - AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'ın konuşması TBMM - AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, TBMM 'de gazetecilere açıklamalarda bulundu. (2)
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