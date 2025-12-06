Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 6 Aralık Cumartesi gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre; Ege ve Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun yükseklerinde karla karışık yağmur şeklinde görülecek olan yağışların; Batı Akdeniz, İzmir ve Aydın kıyıları ile Denizli'nin güney ilçelerinde kuvvetli, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Antalya, Mersin ve Muğla çevrelerinde yerel çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Öte yandan rüzgarın; Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Doğu Akdeniz'inde kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güney ve batısı, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı ile Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Genellikle yağmur ve sağanak, Ege ve Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun yükseklerinde karla karışık yağmur şeklinde görülecek olan yağışların; Batı Akdeniz, İzmir ve Aydın kıyıları ile Denizli'nin güney ilçelerinde kuvvetli, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Antalya, Mersin ve Muğla çevrelerinde yerel çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.
Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR
Yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın ise; genellikle doğu ve güneydoğu yönlerden, hafif ara sıra orta kuvvette, Anadolu'nun doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Doğu Akdeniz'inde kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
ÇOK KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların; Batı Akdeniz, İzmir ve Aydın kıyıları ile Denizli'nin güney ilçelerinde kuvvetli, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Antalya, Mersin ve Muğla çevrelerinde yerel çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kıyı kesimlerde hortum riski, ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması yönünde uyarıda bulunuldu.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Rüzgarın; Anadolu'nun doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Doğu Akdeniz'de doğu ve güneydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması için uyarı yapıldı.
İl il hava durumu:
MARMARA BÖLGESİ
Parçalı yer yer çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Kırklareli'nin kuzey kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 18°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı
ÇANAKKALE °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 19°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 18°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı
EGE BÖLGESİ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Muğla'nın kıyı ilçerlinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
DENİZLİ °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
İZMİR °C, 19°C
Çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
AKDENİZ BÖLGESİ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Antalya, Mersin ve Kahramanmaraş çevreleri ile Isparta'nın güneyi ve Adana'nın kuzey ve batısında kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Doğu Akdeniz'de güney ve doğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi tahmin ediliyor.
ADANA °C, 20°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey ve batı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
ANTALYA °C, 17°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
HATAY °C, 17°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın batı ilçelerinde doğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
ISPARTA °C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; güney kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
İÇ ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı zamanla çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ANKARA °C, 15°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 13°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KONYA °C, 13°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu
NEVŞEHİR °C, 11°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu
BATI KARADENİZ BÖLGESİ
Parçalı zamanla çok bulutlu, bölge genelinin (Sinop hariç) aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU °C, 16°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu
DÜZCE °C, 20°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu
SİNOP °C, 22°C
Parçalı zamanla çok bulutlu
ZONGULDAK °C, 20°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı
ORTA VE DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ
Parçalı zamanla çok bulutlu, Orta Karadeniz ile Giresun, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
AMASYA °C, 18°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu
RİZE °C, 20°C
Parçalı zamanla çok bulutlu
SAMSUN °C, 21°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra doğusu sağanak yağışlı
TRABZON °C, 19°C
Parçalı zamanla çok bulutlu
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı zamanla çok bulutlu, bölge genelinin yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden itibaren güney kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ERZURUM °C, 7°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmur ve karlakarışık yağmurlu yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların güney kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
KARS °C, 9°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmur ve karlakarışık yağmurlu yüksekleri kar yağışlı
MALATYA °C, 7°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
VAN °C, 10°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmur ve karlakarışık yağmurlu yüksekleri kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı zamanla çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra kuzey ve batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde bölgenin kuzey ve doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.
BATMAN °C, 15°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 14°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.
GAZİANTEP °C, 14°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.
MARDİN °C, 15°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı