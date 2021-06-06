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Harry-Meghan çiftinin çocukları dünyaya geldi

Prens Harry ve Meghan'ın ikinci çocukları Lilibet "Lili" Diana'nın yerel saatle 11.40'da California'ya bağlı Santa Barbara'da bir hastanede dünyaya geldiği açıklandı. Doğum sonrası anne kızın sağlıklarının iyi olduğu da aktarıldı.

Dünya / 6 Haziran 2021 Pazar 19:39
Harry-Meghan çiftinin çocukları dünyaya geldi

Prens Harry ve Meghan Markle, Amerikan CBS televizyonunda Oprah Winfrey'ye verdikleri mülakatla günlerce dünya basınının gündemini meşgul etmişti.

Mart ayında yayınlanan mülakatta Harry, annesi Diani'nın ölmeden önce Kraliyet Ailesi'yle bağlantılarını koparmasına gönderme yaparak, annesinin o dönemde neler yaşadığını hayal bile edemediğini söylemişti.

Harry-Meghan çifti röportajda İngiltere Kraliyet Ailesi'ne yönelik suçlamalarda bulunmuştu.

Harry, Saray'da ırkçılığa maruz kaldıklarını anlatırken, eşi Meghan bu konuda ayrıntıya girmek istemediğini ifade etmişti.

Amerikalı eski oyuncu Meghan, koyu tenli bir bebeğin Saray için bir sorun olacağının farkında olduğunu belirterek, hamileliği sırasında intihar etmeyi bile düşündüğünü söylemişti.

Prens Harry ve ABD'li oyuncu eşi Meghan Markle geçen yılın ocak ayında Instagram hesaplarından yaptıkları açıklamada kraliyet ailesindeki üst düzey görevlerini bıraktıklarını, bundan böyle yaşamlarını İngiltere ve Kuzey Amerika'da geçireceklerini açıklamıştı.

İngiltereOprah Winfrey

 
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