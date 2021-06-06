Bakan Kurum'dan

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum '(Müsilaj) Marmara'mızı, boğazımızı kaderine terk etmeyeceğiz. Kirlilikle bu noktada yaşamasına müsaade etmeyeceğiz. Aynı Haliç'te Sayın Cumhurbaşkanımız ne yaptıysa Marmara Denizi'mizde de boğazımızda da gereken tüm adımları atıyor olacağız.'



Bakan Kurum'un açıklamalarından notlar;



Kocaelimiz ve tüm şehirlerimizde kirlilik görüyoruz. Müsilaj sorunuyla karşı karşıyayız. Bugün Kocaelimizde Marmara bölgemizdeki valililerimizle birlikteyiz. Önemli bir toplantı gerçekleştirdik.



Marmara Denizimizi seferberlikle tertemiz hale getirmek bir borçtur. Güç birliği yapmak zorundayız. Karasal, tarımsal ve gemi kaynaklı ne kadar sorun varsa ortadan kaldırmak en önemli hedefimiz.

