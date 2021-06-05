Marmara'da deniz salyası tehdidi! Bakan Kurum açıkladı: Eylem planını yarın açıklayacağız

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan denizlerdeki müsilaj tehdidiyle ilgili açıklama geldi. Bakan Murat Kurum, 'Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Haliç'te ne yaptıysak, Marmara Denizi'nde de aynısını yapacağız. Kaderine terketmeyeceğiz. Çalışmalarımız sürüyor.' ifadelerini kullandı.



Bakan Murat Kurum, '650 bilim insanımız toplantımıza katıldı. Sahada 300 arkadaşımız Marmara'da numuneler alarak denetimlerini gerçekleştiriyor. ' dedi.



Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklamalarından satır başları;



324 tane millet bahçemizi projelendirdik. Millet bahçeleri yeşil alanların ne kadar önemli olduğunu gösterdi.



MARMARA DENİZİ'NDE MÜSİLAJ SORUNU



Atık su arıtma tesis sayımız 1170. Nüfusumuzun yüzde 90'ına hizmet verir hale geldik. Müsilaj konusunda da Cumhurbaşkanımızın talimatıyla çalıştay başlattık. Dün 650 kişi konferansımıza katıldı. Yarın Marmara Belediyeler Birliğiyle toplantı yapacağız. Eylem planını milletimizle paylaşacağız. Müsilajın en önemli sebebi kirlilik.



Emine Erdoğan hanımefendi her türlü çevre projelerini himayelerine almaya ve destek olmaya çalışıyor. Bugün çevre bilincini artırmak ve yaptığımız projeleri milletimizin hizmetine sunmak için 7 bölgede etkinliğimiz var.



HALİÇ'TE NE YAPTIYSAK, MARMARA DENİZİ'NDE DE AYNISINI YAPACAĞIZ



Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Haliç'te ne yaptıysak, Marmara Denizi'nde de aynısını yapacağız. Kaderine terketmeyeceğiz. Çalışmalarımız sürüyor.



