Mansur Yavaş 58 kilometre metro hattı sözü verdi, 1 metre yapamadı: Bakanlığı suçladı!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın; kendisine metro yapılması konusunda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın izin vermediğini iddiasının gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı.



Yavaş'ın; Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın oluruna rağmen hiçbir metro hattı inşaatına başladığı öğrenildi. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin; Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan sadece Ankaray hattını Söğütözü ve Natoyolu yönlerinde uzatma talebinde bulunması ancak söz konusu hattı da yapmaması dikkat çekiyor.







MANSUR YAVAŞ, METRO HATTI İÇİN ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI'NA TALEPTE BULUNDU



Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin; 30 Ocak 2020 tarihinde Ankaray hattının Söğütözü'nden ODTÜ'ye ve Dikimevi'nden-Natoyolu'na kadar uzatılmasına ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na talepte bulunduğu öğrenildi.



BAKANLIK; ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NİN TALEBİNE ONAY VERDİ



Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü'nün; 9 Mart 2020 tarihinde Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin talebine olumlu yanıt verdiği bildirildi.



Söz konusu yazıda; "Dikimevi-Natoyolu hattının etüt proje ve yapımının, AŞTİ-Söğütözü arasının eksik kalan sinyalizasyon işinin ve ileride gerekmesi halinde ikmal edebilecek Söğütözü-ODTÜ uzatma etüdünün tarafınızca gerçekleşmesi uygundur" denildi.



YAVAŞ; 2 SENE 3 AY GEÇMESİNE RAĞMEN BİR METRE METRO HATTI YAPMADI



Mansur Yavaş; Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın söz konusu yazısına rağmen 1 Nisan 2021 tarihinde bir özel televizyon programında bakanlığın kendilerine izin vermediğini iddia etti.



Mansur Yavaş, seçimden önce "58 kilometre metroyu planlıyoruz" şeklindeki açıklamasına rağmen ancak 7.4 kilometrelik hattın proje ihalesini 2021 yılının başında gerçekleştirdi. Yavaş, aradan 2 sene 3 ay geçmesine rağmen bir metre metro hattı yapmaması dikkat çekiyor.



İŞTE O SÜREÇ



9 Ocak 2019'da Mansur Yavaş, "5 yıl içerisinde 58 kilometre metroyu planlıyoruz. Zaten Atapark projesi çok çabuk yapılabilecek proje. Her tarafta ağaçlandırmaya uygun yollar var. İnşallah en kısa zamanda başlayacağız" iddiasında bulundu.



Yavaş, 11 Ocak 2021'de ise Mansur Yavaş, "Mamak'ı AŞTİ-Dikimevi arasındaki ANKARAY hattına bağlayacak raylı sistemler projemizde yeni bir adım atıyoruz. Yaklaşık 7,4 kilometre ve 8 istasyondan oluşan projemizin zemin etüt sondaj çalışmalarına başladık" dedi.



ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NİN METRO HATTININ UZATILMASI TALEBİ



Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü Ulaşım Yatırımları Dairesi Başkanlığı; Ankaray Hafif Raylı Sistemler Hattı'nın uzatılması için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na talepte bulundu.



Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin; 30 Ocak 2020 tarihi yazısında, Ankaray hattının Söğütözü'nden ODTÜ'ye ve Dikimevi'nden-Natoyolu'na kadar uzatılması talep edildi.



BAKANLIK, METRO HATTININ UZATILMASI TALEBİNE ONAY VERDİ



Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü'nün; 9 Mart 2020 tarihinde Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin talebine olumlu yanıt verdiği öğrenildi.



Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın, Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü Ulaşım Yatırımları Dairesi Başkanlığı'na gönderdiği yazıda; "Ankaray hattının doğu ve batı istikametinde genişleme ihtiyacının bütüncül değerlendirilmesi teminen Dikimevi-Natoyolu hattının etüt proje ve yapımının, AŞTİ-Söğütözü arasının eksik kalan sinyalizasyon işinin ve ileride gerekmesi halinde ikmal edebilecek Söğütözü-ODTÜ uzatma etüdünün tarafınızca gerçekleşmesi uygundur" deniliyor.



MANSUR YAVAŞ'TAN ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI'NA SUÇLAMA



Mansur Yavaş; bir özel televizyon kanalında "58 kilometrelik metro hedefine ulaşmanın neresindesiniz?" şeklindeki soruya cevap verdi ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın metro yapılmasına izin vermediğini savundu.



Mansur Yavaş, şunları söyledi:



"Biz Keçiören'den Havaalanı'na yapacağız diye bize (Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı) izin vermediler. Biz sadece 800 metre kadar Söğütözü'ne giden bir de Mamak yapabilirsiniz dendi. Sadece Mamak'ı verdiler, 7.8 kilometre. Şu anda proje hazırlanıyor. Proje ihalesini yaptık. Proje yapılınca bakanlığa gidilecek, ÇED raporu alacak. Bana kalırsa göre sürem bitmeden hepsini bitirmeyi düşünüyorum. Bu hızla gidersek 2-3 tane istasyonu ancak yapabiliriz. Şu anda sondajlar vuruluyor. Bu arada kredi görüşmelerine devam ediyoruz. Niye izin verilmiyor? Tam gerekçesini bilemiyorum. Gökçek döneminde yapılamayan Keçiören ve Çayyolu projesini Ulaştırma Bakanlığı bitirdi. Bunların sözleşmesi yapılırken, demişler ki, metroyu Ulaştırma Bakanlığı yapsın, aldığı paradan belli bir oranla borç olarak ödesin. Bu eski dönemde 235 yıl sürüyor."







BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NİN KANUNU'NU MANSUR YAVAŞ'I YALANLIYOR



Mansur Yavaş'ın, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın metro yapılmasına izin vermediğini iddiasını Büyükşehir Belediyesi'nin Kanunu'nu da yalanlıyor.



Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 7 maddesinin p bendinde şöyle deniliyor:



"Büyükşehir içindeki toplu taşıma hizmetlerini yürütmek ve bu amaçla gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek, büyükşehir sınırları içindeki kara ve denizde taksi ve servis araçları dahil toplu taşıma araçlarına ruhsat vermek."



"(Ek cümle: 16/5/2018-7144/14 md.) Büyükşehir içindeki toplu taşıma hatlarıyla ilgili olarak; şehir merkezine olan uzaklık, nüfus ve hattı kullanan sayısı kriterleri esas alınarak tespit edilecek hatlarla ilgili toplu taşıma hizmetlerinin işlettirilmesine karar vermek.