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Boşnak Fata ninenin haklı zaferi: Savaş zamanı bahçesine dikilen kilise bugün yıkıldı

Bosna Hersek savaşında Sırplar tarafından sürgün edilen ve geri döndüğünde evinin bahçesine kilise yapıldığını gören Müslüman nine Fata Orloviç, kilisenin kaldırılması için mahkeme savaşını kazanmıştı. Nana Fata'nın haklı mücadelesi bugün son buldu ve kilise sabah yıkıldı.

Güncel / 5 Haziran 2021 Cumartesi 17:00
Boşnak Fata ninenin haklı zaferi: Savaş zamanı bahçesine dikilen kilise bugün yıkıldı

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Sırplar tarafından Boşnak nine Fata Orlovic'in bahçesine izinsiz inşa edilen kilisesinin yıkılmasına karar vermişti. Kilisenin yıkılmaması için kendisine teklif edilen parayı reddeden Boşnak nine, 11 yıl süren hukuk mücadelesini 2010'da kazansa da mahkemenin kararı asla uygulanmamıştı.

Yıllar süren zorlu mücadelesi sonunda nihayete erdi. Fata ninenin bahçesine dikilen korsan kilise bugün yıkıldı.

Bosna-Hersek'te 72 partinin katıldığı cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerine sadece 3 gün kaldı. Başkent Saraybosna'ya 30 kilometre uzaklıkta 700 kişinin yaşadığı Podgora köyünde seçim öncesi ilginç bir afiş dikkatleri çekti: 'Yıllardır bize yalan söylüyorsunuz. Köye gelmeyin'


Boşnak ninenin hukuk mücadelesi

Savaştan önce Srebrenitsa yakınlarındaki Konjevic Polje'de eşi ve 7 çocuğuyla yaşayan Fata Orloviç, savaş sırasında eşi Sacir dahil 22 yakınını kaybetti.

Ülkenin farklı bölgelerinde mülteci olarak yaşayan ve ABD'de yaşayan çocuklarının tüm ısrarlarına rağmen doğduğu toprakları terk etmeyen Orlovic, 1999'da savaştan önce yaşadığı köyüne döndü.

Döndüğünde bahçesine kilise yapıldığını gören Orlovic, izinsiz yapılan bu kilisenin kaldırılması için hukuk mücadelesi başlattı.

Kilisenin yıkılmaması için kendisine teklif edilen parayı da reddeden Boşnak nine, 11 yıl süren hukuk mücadelesini 2010'da kazansa da mahkemenin kararı asla uygulanmadı.

Bijeljina Mahkemesi kilisenin yıkılmasına karar verse de Sırp Cumhuriyeti (RS) Yüksek Mahkemesi kararı durdurmuştu.

 
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