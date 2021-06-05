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Başkan Erdoğan'ın Karadeniz'de doğal gaz bulunduğunu açıklaması Yunanistan'ı çıldırttı

Başkan Erdoğan, "Fatih Sondaj Gemimiz, Sakarya gaz sahasındaki Amasra-1 kuyusunda 135 milyar metreküplük yeni bir doğal gaz keşfi daha yaptı." müjdesini vererek, "Karadeniz'deki toplam gaz keşfimiz 540 milyar metreküpe ulaştı." dedi. Müjde, dış basında da büyük yankı uyandırdı. Erdoğan'ın Karadeniz'de doğal gaz bulunduğunu açıklaması Yunanistan'ı adeta çıldırttı.

Güncel / 5 Haziran 2021 Cumartesi 09:11
Başkan Erdoğan'ın Karadeniz'de doğal gaz bulunduğunu açıklaması Yunanistan'ı çıldırttı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya gaz sahasındaki Amasra -1 kuyusunda 135 milyar metreküplük yeni bir doğal gaz keşfinin daha yapıldığını açıklayınca dünya gündemine oturdu.

SON DAKİKA KODUYLA GEÇTİLER
Reuters, müjdeyi 'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin güney Karadeniz'de 135 milyar metreküp ek doğal gaz keşfettiğini ve bölgedeki toplam keşfi 540 milyar metreküpe çıkardığını söyledi.' ifadesiyle duyurdu.

Haberde, geçen yıl Fatih sondaj gemisinin ülkenin en büyük keşfi olan Batı Karadeniz bölgesinin Sakarya sahasında 405 milyar metreküp doğal gaz keşfettiği hatırlatıldı.
Dünyaca ünlü ajans, Zonguldak'ta düzenlenen açılış töreninde konuşan Erdoğan'ın, 'Türkiye'nin Amasra-1 sahasında ek keşif yaptığını ve bölgeden daha fazla iyi haber beklediği' ifadelerine yer verdi.

YUNANİSTAN'DA YER YERİNDEN OYNADI
Başkan Erdoğan'ın müjdesini hazmedemeyen Yunan basını, çareyi iftira atmakta buldu. Müjdenin duyurulmasının hemen ardından olayı yorumlayan Yunan basını, bu açıklamaya 'inanmadıklarını' aktardı.

Yunan medyası, Bloomberg'in dün 'Konuya yakın kaynaklar, Türkiye'nin Karadeniz'de daha fazla doğalgaz rezervi keşfettiğini açıklayabilir' haberine yer verdi.

Haberde, Türkiye'nin ilk nükleer reaktörünün 2023'te Akuyu'da faaliyete geçeceği ve bunu yakında diğer projelerin takip edeceği bilgisine yer verildi

KATHİMERİNİ: TÜRKİYE 2023'TE GAZ POMPALAMAYA BAŞLAYACAK

Yunan Kathimerini gazetesi, haberinde 'Türkiye, saha gelişimini hızlandırmak için üç sondaj gemisinden ikisini kullanıyor. Enerji Bakanı Fatih Dönmez, her sondajdan sonra rezervlerin boyutunun artacağının bir işareti olarak, geçen ay bir sondaj gemisinin rezerv rakamlarını değerlendirmek için yeni test kuyuları açacağını, ikincisinin ise test kuyularını üretim durumuna yükselteceğini söyledi.' dedi.

Haberde, 'Ankara, 2027 veya 2028'de başlayan sürekli plato üretimiyle 2023'te Sakarya sahasından ana şebekesine gaz pompalamayı hedefliyor. Dönmez, dört aşamalı bir kalkınma planının ardından sahanın tam üretim durumuna ulaşacağını söyledi' ifadeleri kullanıldı.

ARAB NEWS: ERDOĞAN DOĞAL GAZ KEŞFİNİ DUYURDU

'Erdoğan, Türkiye'nin Karadeniz'de 135 milyar metreküp doğal gaz bulunduğunu açıkladı' başlıklı haberinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'bölgeden daha fazla iyi haber gelmesini bekliyoruz' ifadelerini ön plana taşıdı.

Naturalgasworld sitesi, 'Türkiye, Karadeniz bölgesinde Ağustos 2020'de 302 milyar metreküp gaz keşfini bildirdi ve bu, ülkenin şimdiye kadarki en büyük keşfini ve o yıl küresel olarak yapılacak en büyük keşiflerden birini temsil ediyor' diyerek şunları kaydetti:

'İki ay sonra Erdoğan, ek değerlendirme çalışmasının ardından Sakarya için kaynak tahmininin 405 milyar m3'e çıkarıldığını söylemişti.'

BLOOMBERG: 2030 YILINA KADAR 80 MİLYAR METREKÜP

ABD'li Bloomberg'in haberinde şu ifadeler kullanıldı: 'Türkiye, son yıllarda kıyılarında petrol ve gaz arama çalışmalarını hızlandırdı. Türk sondajcılar geçen yıl Sakarya sahasındaki yakınlardaki Tuna-1 kuyusunda şimdiye kadarki en büyük keşif olan 405 milyar metreküp doğalgaz buldu.

'Türkiye şu anda yılda tükettiği 50 milyar metreküp gazın neredeyse tamamını ithal ediyor. Yetkililer, yerli üretimin ülkenin gaz talebini yüzde 60 oranında artırarak 2030 yılına kadar yılda 80 milyar metreküpe çıkarmasını bekliyor.

Keşiflerin ayrıca Türkiye'nin daha ucuz gaz ithal etmesine ve yıllık ortalama 44 milyar dolarlık enerji faturasını kesmesine izin vermesi bekleniyor.'

ERDOĞAN: ENERJİ İTHALATINDAN KURTULUYORUZ

Başkan Erdoğan, müjdeyi şu ifadelerle duyurdu: 'Fatih Sondaj Gemimiz, Sakarya gaz sahasındaki Amasra -1 kuyusunda 135 milyar metreküplük yeni bir doğal gaz keşfi daha yaptı. Karadeniz'deki toplam gaz keşfimiz 540 milyar metreküpe ulaştı. Amasra-1 kuyusunun çevresindeki sondajlama çalışmalarımız sürüyor. İnşallah bu bölgeden yeni müjdeli haberler bekliyoruz.

'Kanuni Sondaj Gemimiz Fatih'in açtığı kuyuları üretime hazır hale getirmek üzere faaliyete başlayacak. Karadeniz gazını 2023'te kullanıma sunmak için arkadaşlarımız gece gündüz çalışıyor.

Filyos'taki tesisi de hızla tamamlayarak hem denizde hem karada bu işi bir an önce bitirmekte kararlıyız. Türkiye'yi en büyük cari açık kalemi olan enerji ithalatından kurtaracak kalkınma hamlemizi hızlandırmak en büyük hedefimizdir.'

MEYVELERİNİ VERİYOR

Türkiye'nin geçen yıl Karadeniz'de 405 milyar metreküplük gaz keşfinin ardından Sakarya Gaz Sahası'nda rezerv tespiti ve yeni gaz keşfine yönelik sondajlarla yürüttüğü çalışmalar meyvelerini vermeye başladı.

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