CHP'li Veli Ağbaba'dan, doğalgaz rezerv keşifleri için komik eleştiri!

Türkiye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklayacağı müjdeyi büyük bir heyecanla bekliyordu.



TOPLAM REZERV 540 MİLYAR METREKÜP



Zonguldak'ta konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amasra-1 kuyusunda 135 milyar metreküplük yeni bir doğalgaz keşfinin yapıldığını duyurdu. Böylece toplam rezerv 540 milyar metreküpe ulaştı.



CHP'DEN ELEŞTİRİ



Yeni doğalgaz rezervi haberini duyan muhalefetten yeni bir eleştiri geldi.







CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında "Öyle bir keşif ki, buldukça zam geliyor, buldukça zam geliyor..." ifadelerini kullandı.



