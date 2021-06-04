USD (Alış - Satış) : 8,27 - 8,28 EURO (Alış - Satış) : 9,96 - 9,98
 

Bloomberg: Karadeniz'de yeni bir doğalgaz keşfi duyurusu bekleniyor

Bloomberg, Türkiye'nin Karadeniz’de yeni bir doğalgaz rezervi daha tespit ettiğini yazdı.

Güncel / 4 Haziran 2021 Cuma 09:15
Bloomberg: Karadeniz'de yeni bir doğalgaz keşfi duyurusu bekleniyor

ABD'li Bloomberg gazetesine konuşan kaynaklar, Türkiye'nin Karadeniz'de yeni doğalgaz keşfettiğini ve bunun yakın zamanda açıklanmasının beklendiği haberini geçti.

Kaynaklar son verilere göre, Karadeniz'in Kuzey Sakarya Sahası'nda bulunan Amasra-1 arama kuyusunda önemli miktarda yeni doğalgaz keşfedildiğini söyledi.

BLOOMBERG DUYURDU: YENİ BİR DOĞALGAZ REZERVİ KEŞFEDİLDİ


Bloomberg'in haberine göre, bölgede bulunan toplam gaz miktarını belirleyecek bağımsız bir denetimin yetkilendirilmediği belirtildi.

Yetkililer, devlet petrol işletmesi TPAO'nun doğalgazı kendi çıkaracağını ve bunun için dış finansa ihtiyacı olmadığını kaydetti.

Haberde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, TRT ortak yayınında petrol ve doğalgaz aramalarıyla ilgili olarak cuma günü bir 'müjde' açıklayacağını söylediği hatırlatıldı.

ERDOĞAN, 'MÜJDE' AÇIKLAMASI YAPMIŞTI




Erdoğan, programda 'Cuma günü Zonguldak'ta bir müjde açıklayacağız. Zonguldak'ta Uzun Mehmet Camii'nin açılışını yapacağız. Oradan da Kanuni sondaj gemimizle bağlantımızı kuracağız. Oradan açıklamamızı yapacağız.' demişti.


PetrolRecep Tayyip Erdoğan

 
YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

Eda Doğan
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
TÜRKER AKINCI

84 Ve 94 Ruhları...

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement