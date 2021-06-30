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Terör örgütü PKK'da çözülme sürüyor!

İçişleri Bakanlığı, PKK terör örgütünden kaçan 5 terör örgütü mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

Güncel / 30 Haziran 2021 Çarşamba 18:28
Terör örgütü PKK'da çözülme sürüyor!

İçişleri Bakanlığı yürütülen ikna çalışmaları neticesinde PKK terör örgütünden kaçan 5 terör örgütü mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

Terör örgütü PKK'da çözülme devam ediyor. İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde PKK terör örgütünden kaçan 5 terör örgütü mensubu daha bugün güvenlik güçlerine teslim oldu.

SURİYE VE IRAK'TA FAALİYET GÖSTERMİŞLER

Teslim olan örgüt mensuplarının 1995-2015 yılları arasında terör örgütüne katıldıkları, Türkiye, Suriye ve Irak'ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi.

Yürütülen ikna çalışmaları sonucunda; 2021 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı 94'e yükseldi.

Suriye

 
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