LGS Tercihleri Başladı! Lise Taban Puanları Açıklandı mı? LGS Taban Puanları ve Okul Kontenjanları

2021 LGS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından heyecanlı bekleyiş başladı! Binlerce lise öğrencisi lise hayatlarının başlaması için LGS tercih dönemi haberini bekliyor. MEB tarafından gerçekleştirilmiş olan LGS sınavının sonuçları bir aylık sürecin ardından bugün açıklandı. 2021 LGS puanlarını gören öğrenciler 2021 LGS tercih dönemi ne zaman? LGS Tercihleri ne zaman başlayacak? LGS tercih kılavuzu açıklandı mı? sorularını gündeme getirdi. Peki, LGS tercihleri ne zaman başlayacak? Tercih dönemi ne zaman?





LGS 2021 Lise Taban Puanları Açıklandı mı?





LGS Tercihleri Başladı mı?

LGS Tercihleri Ne Zaman Başlayacak?







Yüzdelik Dilim Nedir?



2021 LGS sonuçlarının paylaşılmasının ardından LGS sonuçlarına yönelik gerçekleştirilecek olan tercih dönemi stresi başladı. Öğrencilere rehberlik etmesi ve etkili tercih gerçekleştirebilmeleri için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2021 lise taban puanları açıklandı. Öğrencilerden gelensorusuna kayıtsız kalamayan Milli Eğitim Bakanlığı tarafındanaçıklamasının ardından 2021 lise taban puanları açıklandı.açıklanmasının ardındanyayınlandı. 2021 LGS tercih kılavuzunda yer alan bilgiler doğrultusundakonusu gündeme geldi. Geçtiğimiz yıl 16 Temmuz'da açıklanan LGS sınav sonuçlarının ardından 20 Temmuz 2020 tarihinde LGS tercih dönemi başlatılmıştı. Bu yıl 30 Haziran 2021 tarihinde açıklanan 2021 LGS sonuçlarının ardından LGS tercih döneminin 4-5 Temmuz'da gerçekleştirilmesi tahmin ediliyor.sorusunu gündeme getiren lise adaylarına Milli Eğitim Bakanlığından yanıt gecikmedi. Her yıl olduğu gibi bu yıl da LGS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından yayınlanacak olan 20212 LGS Tercih kılavuzu ile LGS tercih tarihi kesinlik kazanacak.Yüzdelik dilimlerin açıklanması ve tercihlerin bu faktöre uygun olarak gerçekleştirilecek olmasının ardından öğrenciler yüzdelik dilim nedir araştırması içerisine girdi. Peki,? Milli Eğitim Bakanlığının sınav sonuçlarına göre değerlendirme faktörlerinden birisi de yüzdelik dilimdir. Öğrencilerin ülke geneli ya da bulundukları şehirde kaçıncı sırada yer aldıklarını ifade etmektedir. Örnek olarak 1 milyon 300 bin öğrencinin katıldığı sınavda 104 bin sıralama yapan bir öğrenci ülke genelinde yüzde 8'lik yüzdelik dilimde yer almaktadır.? Soruları ise önümüzdeki günlerde Milli Eğitim Bakanlığının yapacağı açıklamalar sonrasında netlik kazanacak.