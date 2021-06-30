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Altın fiyatları yükselecek mi? Altın fiyatlarında heyecanlandıran hareketlenme...

Doların yükselmesiyle birlikte altın fiyatlarında da hareketlenme yaşandı. Dün 1.760 doların altını gören altın bugün toparlayarak yatay bir seyir izledi. Gram altın ise altın fiyatlarındaki düşüşün Dolar/TL ’deki yükselişi dengelemesiyle çok az bir değişikliğe uğradı.

Ekonomi / 30 Haziran 2021 Çarşamba 10:13
Altın fiyatları yükselecek mi? Altın fiyatlarında heyecanlandıran hareketlenme...

Piyasalardaki hareketlilik altın yatırımcısını da heyecanlandırdı. Yatırımcılar ' Altın düşecek mi?' Altın yükselecek mi?' gibi soru sormaya başladılar.

Altın, son dönemde güçlenen dolar ile birlikte dün iki ayın en düşüğüne geriledikten sonra çarşamba günü yatay bir seyir izliyor. Gram altın ise küresel altın fiyatlarındaki düşüşün Dolar/TL 'deki yükselişi dengelemesiyle neredeyse sabit kaldı.

Güçlenen dolar altın üzerinde baskı yaratırken analistler ise yeni fiyat hareketlerinin görülebilmesi için işlem görülen dar fiyat aralığının kırılması gerektiğini söylüyordu.

“Yeni hareket yönünü anlayabilmemiz için altının günü 1.800 dolar üstünde ya da 1.760 dolar altında kapatması lazım” diyen Oanda Kıdemli Piyasa Analisti Jeffrey Halley, altının bu hafta geçen haftaya göre daha fazla aşağı yönlü risk taşıdığını söylemişti.

Saxo Bank Teknik Analisti Kim Cramer ise önceki destekler olan 1.761 ve 1.755 dolar seviyesinin kırılması halinde altın fiyatlarının ons başına 1.731 dolara kadar gerileyebileceğini belirtmişti. Altın salı gününü 1.761 dolar civarında kapattı.

ONS ALTIN FİYATI NE KADAR?


Altın, doların güçlenmesi ve tahvil faizlerindeki yükselişle beraber uzun zamandır işlem gördüğü dar fiyat aralığını aşağı yönlü kırarak 1.757 dolara geriledikten sonra çarşamba günü 1.760 dolar civarında yatay bir seyir izliyor.

Geçen haftadan bu yana inişli çıkışlı bir seyir izleyen ons altın, yatırımcıların Fed'den gelen yorumları dikkatle takip etmesiyle dar bir fiyat aralığına sıkışmış durumdaydı. Nisan ve Mayıs'ı kazançla kapattıktan sonra Haziran ayını Kasım 2016'dan bu yana en büyük kayıpla kapatmaya doğru ilerleyen ons altın, haftaya 1.781 dolar civarında başlamıştı.

GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR?


Dolar/TL ve küresel altın fiyatlarındaki gerilemeyle birlikte geçen hafta 493 TL'ye kadar inen gram altın, son iki haftadır 500 TL civarında dalgalı bir seyir izliyor. Haftaya 500 TL'nin üzerinde başlayan gram altın çarşamba günü 494 TL'den işlem görüyor.

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