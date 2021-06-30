Altın fiyatları yükselecek mi? Altın fiyatlarında heyecanlandıran hareketlenme...

Doların yükselmesiyle birlikte altın fiyatlarında da hareketlenme yaşandı. Dün 1.760 doların altını gören altın bugün toparlayarak yatay bir seyir izledi. Gram altın ise altın fiyatlarındaki düşüşün Dolar/TL ’deki yükselişi dengelemesiyle çok az bir değişikliğe uğradı.
Piyasalardaki hareketlilik altın yatırımcısını da heyecanlandırdı. Yatırımcılar ' Altın düşecek mi?' Altın yükselecek mi?' gibi soru sormaya başladılar.
Altın, son dönemde güçlenen dolar ile birlikte dün iki ayın en düşüğüne geriledikten sonra çarşamba günü yatay bir seyir izliyor. Gram altın ise küresel altın fiyatlarındaki düşüşün Dolar/TL 'deki yükselişi dengelemesiyle neredeyse sabit kaldı.
Güçlenen dolar altın üzerinde baskı yaratırken analistler ise yeni fiyat hareketlerinin görülebilmesi için işlem görülen dar fiyat aralığının kırılması gerektiğini söylüyordu.
“Yeni hareket yönünü anlayabilmemiz için altının günü 1.800 dolar üstünde ya da 1.760 dolar altında kapatması lazım” diyen Oanda Kıdemli Piyasa Analisti Jeffrey Halley, altının bu hafta geçen haftaya göre daha fazla aşağı yönlü risk taşıdığını söylemişti.
Saxo Bank Teknik Analisti Kim Cramer ise önceki destekler olan 1.761 ve 1.755 dolar seviyesinin kırılması halinde altın fiyatlarının ons başına 1.731 dolara kadar gerileyebileceğini belirtmişti. Altın salı gününü 1.761 dolar civarında kapattı.