Ümit Özat'tan flaş iddia: 'Yüzde 99' diyerek Fenerbahçe'nin yeni hocasını açıkladı

Emre Belözoğlu ile yolların ayrılmasının ardından Fenerbahçe'de yeni teknik direktörün kim olacağı merak konusu olurken, konuyla ilgili Ümit Özat tarafından flaş bir iddia ortaya atıldı.



Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Özat, Rafael Benitez'in sarı-lacivertli takımın teknik patronu olacağını öne sürdü.



İspanyol çalıştırıcının, İstanbul ve Fenerbahçe'yi sorduğunu belirten Ümit Özat, "Benitez yüzde 99 Fenerbahçe'nin hocası olacak" ifadelerini kullandı.