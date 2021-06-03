Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptığı son dakika açıklamasında, "Şu ana kadar 813 bin öğretmenimiz aşılandı. Geri kalan tüm öğretmenlerimiz bu aşılanacak." dedi. Selçuk, önümüzdeki yılın eğitim programına da değindi, "Okulları Eylül ayında açmayı planlıyoruz. Risk gördüğümüzde bilimsel veriler ışığında kapatırız" diye konuştu.