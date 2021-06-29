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YKS'ye giren başörtülü öğrenciye gözetmenlerden psikolojik şiddet!

Geçtiğimiz haftasonu öğrenciler YKS sınavına girdi. Alanyalı Fen Lisesi mezunu Ayşegül G. de sınava giren öğrencilerden biriydi. Ancak halihazırda sınav stresi içerisinde olan Ayşegül başörtüsü nedeniyle "Fotoğrafına benzemiyor" gibi gerekçelerle psikolojik şiddete maruz kaldı. Yaşadığı anları anlatan genç kız, gözetmenlerin kendisiyle 'sınavdan atsak mı' şeklinde dalga geçtiklerini söyledi.

Güncel / 29 Haziran 2021 Salı 09:06
YKS'ye giren başörtülü öğrenciye gözetmenlerden psikolojik şiddet!

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren 2 milyonu aşkın öğrenciden biri de Alanya Hüseyin Girenes Fen Lisesi'nden mezun Ayşegül G.'ydi. Pazar günü YKS'nin ikinci oturumu için sınava gireceği Barbaros Azakoğlu Ortaokulu'na giden Ayşegül G. sınav salonunda büyük travma yaşadı.

GÖZETMEN BAŞÖRTÜLÜ AYŞEGÜL G.'YE SÖZLÜ PSİKOLOJİK ŞİDDET UYGULADI

İddiaya göre; kendisini karşılayan gözetmen Mustafa Kaplan, başörtülü Ayşegül G.'ye sözlü psikolojik şiddet uyguladı. Emniyete giden genç kız, Kaplan'dan şikâyetçi oldu. Savcılık adli soruşturma başlatırken, Milli Eğitim Bakanlığı da idari soruşturma başlatarak müfettiş görevlendirdi.

ÖĞRENCİYE PSİKOLOJİK ŞİDDET

 Ayşegül G., 'Görevliler önce kimlikteki fotoğrafa hiç benzemediğimi söylediler. Sınav öncesi yanıma gelen Mustafa Kaplan, 'Sen hangi okul mezunusun' diye sordu. Fen lisesi mezunu olduğumu söyleyince, 'Fen lisesinde ne işin var. İmam hatip okusana, senin gibi tipler imam hatipte olur. Bu sıcakta niye başörtüsü takıyorsun çıkarsana' dedi.

'ÖĞRENCİYİ SINAVDAN ATSAK MI'

Ardından diğer gözetmene dönerek 'Öğrenciyi sınavdan atsak mı' diyerek gülüştüler. Daha sonra tekrar yanıma gelen Kaplan, 'Senden doktor olsa ne olur. AK Parti'nin işlerini yapmazsan senden hiçbir şey olmaz' dedi. Saat 9.55 sıralarıydı.

DAVACIYIM

Dışarıya çıksaydım, sınava geri alınmazdım. Bu yüzden durumu dışarıdaki birilerine anlatamadım. Dört yıldır çalıştığım sınava böyle bir psikolojiyle girdim. Davacıyım' dedi.

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