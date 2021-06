Yalancı medyanın mumu yatsıya kadar yanmadı!

on dönemde yaptıkları haberlerin yalan çıkmasıyla gündeme gelen ODA TV'nin yaptığı yalan içerikler halk tarafından tepkiyle karşılanıyor.



"KATARLI GENÇLERE SINAVSIZ ÜNİVERSİTE HAKKI VERİLDİ"



ODA TV, Sözcü, Cumhuriyet ve T24 sitesi de geçtiğimiz hafta "Katarlı gençlere sınavsız üniversite hakkı verildi" başlıklı yalan haberi gerçekmiş gibi internet sitelerine taşıdı, bazıları ise manşetlerinde bu gerçek dışı habere yer verdi. Milyonları ilgilen YKS'den bir gün önce böyle bir yalan haberin servis edilmesi büyük tepkiyle karşılanmıştı. T24 sitesi yalan haberden ötürü sosyal medyadan özür bile dilemişti.







KILIÇDAROĞLU HALA ÖZÜR DİLEMEDİ



Siyasetçilerden kimi isimler de yalan beyanlarda bulunanlardan oldu. En son CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu "Katarlı gençlere sınavsız üniversite" yalanını tekrarlamış, haberi yapan T24 sitesi özür dilediği halde Kılıçdaroğlu özür dilememişti.







İŞTE YALANLAR SERİSİ



Soner Yalçın'ın imtiyaz sahibi olduğu ODA TV ise dün basın tarihine kara bir leke olarak girecek bir habere imza atarak bir belgesel setindeki plastik silahları gerçek gibi sunmasıyla tepki topladı. İşte Sözcü, Cumhuriyet, ODA TV'nin servis ettiği ve sonradan yalan olduğu ortaya çıkan haberler ve bazı siyasetçilerin ortaya çıkan yalanları:



1: SÖZCÜ VE ODA TV AYNI YALANI SERVİS ETTİ



ODA TV, "Milli Eğitim Bakanının kardeşinden okullara 25 milyonluk satış" başlığıyla yalan bir habere imza atmıştı. Aynı şekilde Sözcü Gazetesi de "Milli Eğitim Bakanı'nın kardeşinden okullara 26 milyonluk satış" başlığıyla gerçeği yansıtmayan ve manipülasyon içeren içeriği manşetine taşımıştı.







BAKAN SELÇUK: "İFTİRALARI ÜZÜLEREK OKUDUM"



Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Sözcü ve ODA TV'nin haberlerini sosyal medyadan yaptığı açıklama ile yalanlayarak, "Meslek hayatım boyunca eğitimin her alanında görev aldım. Sadece bir öğretmen, bir akademisyen değil; bir fikir insanı olarak eğitim alanında sayısız projenin içindeydim; eğitime doğrudan/dolaylı hizmet veren çok sayıda kuruluşta sorumluluk aldım. Milli Eğitim Bakanı olarak göreve başladığım gün itibarıyla sadece tek bir şirkette emeğimin karşılığı olan %25 hissemden feragat ettim. Bu görev, bunu gerektirirdi. Bir haber sitesinde çıkan ve kardeşime ait hisselerin bulunduğu şirketin 'Milli Eğitim Bakanlığına 25 Milyon TL satış yaptığına' dair algı oluşturmayı hedeflediği görülen iddia ve iftiraları üzülerek okudum. Çok net ve açık olarak ifade ediyorum: Milli Eğitim Bakanlığı, iddia edildiği gibi bu şirketten bir satın alma yapmamıştır. Yapılan satışlar, gösterilen belgeden de anlaşılacağı üzere özel şirketlere 2013 yılından beri süregelen hizmet aboneliği bedelidir. Araştırmadan, incelemeden, tarihlere bakılmadan yapılmış bu tür haberler, salgının etkileri sonrasında okullarımızı yeniden hareketlendirmeye başladığımız şu günlerde, gündemimizi, değiştirmeye çalışmaktan öte bir nitelik teşkil etmemektedir, etmeyecektir. Algı yürütme amaçlı olduğu çok açık bir şekilde anlaşılan söz konusu dezenformasyon içeriklerine karşı gerekli hukuki süreçlerin derhal başlatılacağını kamuoyunun bilgisine sunarım" ifadelerini yer vermişti.







2: ODA TV'NİN ÖĞRENCİ YURDUNDAN SİLAH TAŞINDI YALANI



ODA TV basın tarihine kara bir leke olarak geçecek yalan bir habere imza atarak, "ODA TV'den çarpıcı fotoğraf! Öğrenci yurdundan çıkan silahlar" başlığını atmıştı. KADEM Vakfı'na ait Ataşehir Kız Öğrenci Yurdu'nun içinden taşındığını söylediği silahların fotoğraflarını paylaşan ODA TV'nin haberinin gerçeği yansıtmadığı, söz konusu silahların TRT adına çekilen ve FETÖ'nün mahrem yapılanmasını anlatan Mahrem isimli bir belgeselin çekiminde kullanılan plastik silahlar (taklit) olduğu ortaya çıkmıştı.



ODA TV: KAMU GÖREVİ YAPTIK



ODA TV bugün ısrarını sürdürerek şaşkına çeviren bir manşete daha imza attı. "Kız öğrenci yurdu silah deposu mu?" sorusunu yönelterek, TRT ve KADEM'den açıklama geldi. Emniyet susuyor" başlığını manşetine taşıdı. KADEM VE TRT'nin silahların imitasyon (taklit) olduğunu, belgesel çekimlerinde kullanıldığını açıklamalarına rağmen, "KADEM panikledi" ara başlığı atan ODA TV, yalan haberiyle ilgili özür dilemek yerine plastik silahların sokak ortasında açık bir şekilde taşınmasının halkta korkuya neden olduğu gibi bir gerekçe ortaya atarak, bu kadar da olmaz dedirten bir soruyu sordu. Soruda, "Silahların gerçek olmadığıma inanmak istiyoruz ama bakalım yetkililer haberimiz üzerine bu konuda soruşturma yapacak mı? Yoksa açıklamaları doğru kabul edip susacak mı?" denildi.



ODA TV'nin gerçek ortaya çıkmasına rağmen Emniyet'ten hâlâ açıklama bekliyor olması ve sorular sorması şaşkına çevirdi.







3: SÖZCÜ, CUMHURİYET VE T24'ÜN KATARLI GENÇLERE SINAVSIZ ÜNİVERSİTE YALANI



Sözcü, Cumhuriyet ve T24 haber sitesi "Katarlı gençlere sınavsız tıp eğitimi hakkı verildiği" yalanını ortaya atmıştı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da T24'ün asılsız haberini sosyal medyadan paylaşmıştı. Haberden 27 saat sonra T24 haber sitesi yalan haberle ilgili sosyal medyadan bir özür mesajı yayınlamıştı. Bu gelişmenin ardından sosyal medyada #ÖzürDileKılıçdaroğlu etiketi açılmıştı. Ancak Kılıçdaroğlu özür dilemek yerine hem yalanını sürdürmüş hem de alaycı bir dil kullanarak özür talep edenlere sosyal medyadan "trol" ifadesini kullanmıştı.



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Tanıtım ve Medya Başkanı Hamza Dağ, "Bugün sosyal medyada yayılmaya çalışılan 'Katar Türkiye'de sınavsız öğrenci okutacak' iddiası külliyen yalandır. Katar ile yapılan anlaşma, askeri öğrencilerin değişim programı çerçevesinde karşılıklı olarak okutulmasına ilişkindir" demişti.



İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise, "Bazı yayın organlarında "Katarlı öğrencilere sınavsız tıp eğitimi" şeklinde çarpıtılarak yansıtılan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Türkiye ve Katar arasında imzalanan "Askeri Sağlık Alanında Eğitim ve İş Birliği Protokolü" sadece silahlı kuvvetler mensuplarını kapsamaktadır." ifadelerini kullanmıştı.



İletişim Başkanı Fahrettin Altun, resmi sosyal medya hesabından T24'ün özür mesajı ardından ise şunları söylemişti: "Evet, dünkü yalanı dolayısıyla ilgili kuruluş 27 saat sonra özür diledi. Peki ya şimdi bu yalanın peşinden gidip de sınav öncesi gençlerimizi provoke etmeye çalışan muhalefet mensupları ne yapacak? Tabii ki kafalarını kuma gömecekler. Onları gençlerimize havale ediyoruz!"







4: SÖZCÜ VE ODA TV'NİN 11 MAAŞ YALANI



Sözcü Gazetesi geçtiğimiz hafta "Müdüre 11 maaş danışmanına 5 maaş" başlıklı bir yalan habere imza atmış, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürü Fahrettin Poyraz'ın 11 maaş aldığını, genel müdür yardımcısı Davut Arpa'nın beş maaş aldığını ifade etmişti.

ODA TV'de "11 maaş alan isim kim?" başlığıyla aynı haberi yayınlayarak, "Tarım ve Kredi Kooperatifleri Birliği Genel Müdürü Fahrettin Poyraz'ın 11 maaş aldığı ortaya çıktı" ifadelerini kullanmıştı. CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık'ın ifadelerinin de yer aldığı haberlerin gerçeği yansıtmadığı ortaya çıkmıştı.



Sözcü ve ODA TV'nın yaptığı haberlerin yalan ve gerçek dışı olduğunu Tarım ve Kredi Kooperatifleri Birliği Genel Müdürlüğünün yaptığı açıklama ortaya çıkarmıştı.



Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürlüğü Sözcü Gazetesi'nin haberine istinaden yaptığı açıklamada, "Söz konusu haberde dile getirilen iddialar tamamen asılsız, gerçek dışı, yanıltıcı bilgi, yorum, itham ve iftiralardan ibarettir. Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürü Fahrettin Poyraz'ın 11, Genel Müdür Yardımcısı Davut Arpa'nın ise 5 ayrı kuruluştan ücret aldığı iddiası, iftira niteliğinde olup gerçekle ilgisi bulunmamaktadır. Tarım Kredi Kooperatifleri Teşkilatının doğrudan ve/veya dolaylı olarak bağlı ortaklığı konumunda bulunan şirketlerin Yönetim Kurullarında görevlendirilen üyeler birden fazla şirkette görev yapıyor olsalar dahi sadece bir huzur hakkı ücreti almaktadır. Bu itibarla ilgili kanun maddesi gereği sadece bir şirketten huzur ücreti alınabildiğinden Genel Müdür Dr. Fahrettin Poyraz Gübretaş A.Ş, keza Genel Müdür Yardımcısı Davut Arpa da TK Pazarlama ve Marketçilik A.Ş. dışında başka bir şirketten her hangi bir şekilde ücret ya da huzur hakkı almamaktadır" denilmişti.



5: İYİ PARTİ GENEL BAŞKANI MERAL AKŞENER'DEN DARP EDİLEN GAZETECİYİ "ARADIK" YALANI



İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın Kocaeli'nin Dilovası İlçesi'ndeki kaçak çiftliğinde yıkım çalışmalarını görüntüleyen İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiri Mustafa Uslu Türkkan'ın yakınlarının da bulunduğu dört kişi tarafından darp edilmişti. Jandarma ekipleri dört kişiyi gözaltına almış, Uslu'yu darp edenlerden Türkkan'ın yeğeni İ. H. tutuklanmıştı. Yüzünde kesik oluşan gazeteci Mustafa Uslu hastaneye kaldırılmış, tedavisi sonrasında taburcu olmuştu. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Türkkan'ın Uslu ve babasını aradığına dair ifadeler kullanılmıştı. Uslu, Aşkener'in yalanını ortaya çıkararak, "Lütfü Bey tarafından ne ben arandım, ne babam arandı" demişti.



6: CHP'Lİ CANAN KAFTANCIOĞLU'NUN AŞI YALANI



CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın yaz döneminde 18 yaş üstü herkesin aşılanabileceğine yönelik açıklamasına 8 Mayıs 2021 tarihinde yalan ve ithamda bulunarak, "Yaz bitiminde bu sözü hatırlatılınca da yüzü kızarmayacak nasıl olsa. Bir hekimin göz göre göre bu derece yalan söyleyebilmesi, gerçekleri perdelemesi, yeri geldiğinde bilimi çarpıtması benim ağrıma gidiyor. Değer mi? Mesleğinden, vatandaştan utanmıyorsa kendinden utanır insan" ifadelerini kullanmıştı.



Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca ise 24 Haziran tarihinde "Gençler, aşılanıp hayata karışalım Randevularda yaş sınırı 18'e indi. İlk gün yarın" demişti.

Üç gün önce Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 aşısında yaş sınırının 18'e indiğine belirterek, "Yaz döneminde 18 yaş üstü herkes aşılanabilir' dediğimizde, 'yaz bitiminde nasıl olsa yüzü kızarmayacak' diyenler, umarız bugünlerde sık sık güneşe çıkıyorlar" ifadelerine yer vermişti.



7: CHP'Lİ MİLLETVEKİLİNİN AĞAÇ KATLİAMI YALANI



CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Bursa'nın Nilüfer İlçesi'nde yol çalışması nedeniyle ağaç katliamı yapıldığını iddia ederek bir yalana imza atmıştı. Sarıbal, sosyal medya hesabından "Dünya ağaç kesmemek için yolu uzatırken biz ağaç kesmek için yolu uzatıyoruz. Nilüfer'de acımasızca ağaç katliamı yaptınız!" demişti.



Bursa Büyükşehir Belediyesi bu yalanın ardından bir açıklama yayınlayarak, "CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal'ın çeşitli basın yayın organlarında yayılan "Bursa'nın Nilüfer ilçesinde yol çalışması bahanesiyle ağaç katliamı yapıldığı, yüzlerce adet asırlık çam ağacı katledildiği ve ağaç kesmek için yolun uzatıldığı iddiaları tamamen gerçek dışıdır ve manipülatif bilgiler içermektedir" yalanlamıştı.



8: EROL MÜTERCİMLER KANAL İSTANBUL'U HEDEF ALMAK İÇİN YALANA SARILDI



Halk TV'de yayınlanan Ayşenur Arslan ile Medya Mahallesi'nin konuğu olan gazeteci ve akademisyen Erol Mütercimler bu programda Kanal İstanbul'u hedef almak için gerçek dışı beyanlarda bulunarak, "Dünyada taşımacılık şu an artık gemiler yoluyla değil hava yoluyla yapılmakta. Drone'lar geliştiriliyor. Artık taşımacılık sistemi başka bir yere götürülüyor" ifadelerini kullanmıştı.



Mütercimler bu gerçek dışı bilgileri aktarırken, Uluslar arası Denizcilik Örgütü'nün bilgilerine göre dünya ticaretinin yüzde 80'inden fazlası deniz yolu ile gerçekleştirildiği ortaya çıkmıştı.