PKK elebaşı Mustafa Karasu'dan millet ittifakına gönderme!

Türkiye'nin Irak'ın Kuzey'inde gerçekleştirdiği operasyonlarla ağır darbe alan terör örgütü PKK'nın sözde yöneticisi Mustafa Karasu yayımladığı video ile Kuzey Irak'taki operasyonlarla HDP'ye yönelik kapatma davası arasında ilişki kurarak Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti ve Saadet Partisi'nin gücünü sorguladı.



'HDP olmasaydı CHP'den Saadet'e kadar hiçbiri ayakta kalamazdı'

Karasu, 'HDP'ye selam veren bile düşman görülüyor. Şimdi yapılması gereken bu iktidarı yerle yeksan etmektir. Kemal Kılıçdaroğlu linç edilmek istendi, Meral Akşener linç edilmek istendi. CHP'sinden Saadet Partisi'ne kadar birçok parti ayakta kaldıysa bu HDP'nin direnişiyle oldu. On binler çıksa sokağa bu iktidar bitmiştir.' ifadelerini kullandı.



PKK'lı Karasu: Soylu bizi muhatap almıyor önceki iktidarlar döneminde görüşme için vekil gönderirlerdi

Türkiye'nin Irak'ın Kuzey'inde gerçekleştirdiği operasyonlarla ağır darbe alan terör örgütü PKK'nın sözde yöneticisi Mustafa Karasu, yeni açıklama yayımladı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun örgütü muhatap almadığını belirten Karasu, 'PKK'yla görüşür mü hiç? Bizi muhatap alır mı? Önceki hükümetler bunu sorun etmiyordu milletvekili gönderip görüşüyorlardı. Burada muhalefet de fırsatı değerlendiremedi. Hükümeti yıkabilirlerdi' ifadelerini kullandı.