Koronavirüs Aşısı Sonrasında Spor Yapılır mı? Aşıdan Sonra Duş Alınır mı?

Koronavirüs salgınında tüm Türkiye'de aşılama çalışmaları hız kazandı. 18 yaşa düşürülen aşı hakkının ardından pek çok kişi aşılanmaya başladı. Aşının oldukça geniş bir kitleye uygulanması beraberinde pek çok soruyu doğurdu. Peki, Koronavirüs aşısı olduktan sonra spor yapılır mı? Koronavirüs aşısı olduktan sonra banyo yapılır mı? Koronavirüs aşısı olduktan sonra yapılmaması gerekenler nelerdir?





Koronavirüs Aşısı Olduktan Sonra Spor Yapılır mı?



Koronavirüs Aşısı Olduktan Sonra Duş Alınır mı?



Koronavirüs Aşısı Olduktan Sonra Alkol Alınır mı?



Koronavirüs Aşısı Yan Etkileri Nelerdir?



Koronavirüs Aşısı Yan Etkileri Görülmesi Durumunda Ne Yapılmalıdır?



Koronavirüs Aşısı Sonrasında Yan Etkiler Nelerdir?



Koronavirüs aşısı olduktan sonra dinlenmek oldukça önemlidir. Özellikle aşı olduktan sonra kendisini iyi hissetmeyen kişilerin iki günlük süre içerisinde oldukça dikkatli davranmaları gerekmektedir.konusu ise her ne kadar gündem haline gelmemiş olsa da doktor açıklamaları doğrultusunda aşıdan sonra spor yapmamak son derece önemlidir.Aşıdan sonra duş alınmaması ve banyo yapılmaması gerektiği yönündeki söylemlere karşı uzmanlardan yanıt geldi. Uzmanlar aşıdan sonra duş alınması ile ilgili herhangi bir bilimsel bir veri olmadığını belirtti.sorusuna ise henüz bilimsel bir açıklama yapılmadı.Alanında uzman doktorlar aşı sonrası alkol kullanımıyla ilgili merak edilenleri cevapladı.kullanımının kişinin bağışıklık sistemini olumsuz etkileyeceği bildirildi.endişesi yaşayan kişilere aşının yan etkilerinin görülmemesi için alkol kullanılmaması gerektiği belirtildi.Şimdiye kadar koronavirüs aşılarına yönelik yürütülen çalışmalarda ciddi yan etkilere rastlanmamıştır. Aşılama sonrasında görülen yan etkiler sıklıkla hafif olarak geçirilmektedir. Peki,Yorgunluk, baş ağrısı, titreme, ateş, kas/eklem ağrısı, ishal, kusma, aşı uygulanan bölgede ağrı, kızarıklık, şişlik Koronavirüs aşısı yan etkileri arasında yer almaktadır. Ancak nadir de olsa alerjik reaksiyonların olabileceği göz ardı edilmemelidir. Aşı sonrası olumsuz bir durumun yaşanması durumunda en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması ve hekime yakın zamanda aşı olunduğu bilgisi iletilmelidir.görülmesi durumunda zaman kaybetmeden sağlık kuruluşlarına başvurmak son derece önemlidir. Peki dikkat edilmesi gereken• Aşı uygulanan bölgede ağrı/şişlik/kızarıklık• Yorgunluk• Hafif ateş, titreme• Baş ağrısı• Kas/eklem ağrısı• Kusma, ishalKoronavirüs aşısı yan etkileri arasında yer almaktadır. Vücuda sıvı ve gıda alınamayacak kadar kusma olması halinde sıvı kaybı olabileceğinden hemen sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır.Koronavirüs aşılaması enfeksiyon hastalıklarından korunma ile birlikte enfeksiyon hastalıkları sebebiyle oluşan sakatlıkların azaltılmasında da önemli role sahiptir. Koronavirüs aşıları da ilaçlar gibi tıbbi ürünler arasında yer almaktadır ve çeşitli yan etkilere sahiptirler.kısmen sık görülen hafif yan etkiler ve çok nadir görülen ciddi yan etkiler olacak şekilde sınıflandırılabilir. İşte alanında uzman doktorların görüşleri doğrultusundasorusunun cevabı;•Baş ağrısı, kas ağrısı ve soğuk terleme•Halsizlik•Aşının yapıldığı kolda ağrı, ağırlık hissi ve hassasiyetgörülmesi durumunda zaman kaybetmeden doktor kontrolüne gidilmelidir.