Koronavirüs Aşısı Sonrasında Spor Yapılır mı? Aşıdan Sonra Duş Alınır mı?

Koronavirüs salgınında tüm Türkiye'de aşılama çalışmaları hız kazandı. 18 yaşa düşürülen aşı hakkının ardından pek çok kişi aşılanmaya başladı. Aşının oldukça geniş bir kitleye uygulanması beraberinde pek çok soruyu doğurdu. Peki, Koronavirüs aşısı olduktan sonra spor yapılır mı? Koronavirüs aşısı olduktan sonra banyo yapılır mı? Koronavirüs aşısı olduktan sonra yapılmaması gerekenler nelerdir?
Koronavirüs Aşısı Olduktan Sonra Spor Yapılır mı?
Koronavirüs aşısı olduktan sonra dinlenmek oldukça önemlidir. Özellikle aşı olduktan sonra kendisini iyi hissetmeyen kişilerin iki günlük süre içerisinde oldukça dikkatli davranmaları gerekmektedir. Koronavirüs aşısı olduktan sonra spor yapılır mı
konusu ise her ne kadar gündem haline gelmemiş olsa da doktor açıklamaları doğrultusunda aşıdan sonra spor yapmamak son derece önemlidir.
Koronavirüs Aşısı Olduktan Sonra Duş Alınır mı?
Aşıdan sonra duş alınmaması ve banyo yapılmaması gerektiği yönündeki söylemlere karşı uzmanlardan yanıt geldi. Uzmanlar aşıdan sonra duş alınması ile ilgili herhangi bir bilimsel bir veri olmadığını belirtti. Koronavirüs aşısı olduktan sonra duş alınır mı
sorusuna ise henüz bilimsel bir açıklama yapılmadı.
Koronavirüs Aşısı Olduktan Sonra Alkol Alınır mı?
Alanında uzman doktorlar aşı sonrası alkol kullanımıyla ilgili merak edilenleri cevapladı. Koronavirüs aşısı olduktan sonra alkol ve sigara
kullanımının kişinin bağışıklık sistemini olumsuz etkileyeceği bildirildi. Koronavirüs aşısı olduktan sonra alkol alınır mı
endişesi yaşayan kişilere aşının yan etkilerinin görülmemesi için alkol kullanılmaması gerektiği belirtildi.
Koronavirüs Aşısı Yan Etkileri Nelerdir?
Şimdiye kadar koronavirüs aşılarına yönelik yürütülen çalışmalarda ciddi yan etkilere rastlanmamıştır. Aşılama sonrasında görülen yan etkiler sıklıkla hafif olarak geçirilmektedir. Peki, Koronavirüs aşısı yan etkileri nelerdir?
Yorgunluk, baş ağrısı, titreme, ateş, kas/eklem ağrısı, ishal, kusma, aşı uygulanan bölgede ağrı, kızarıklık, şişlik Koronavirüs aşısı yan etkileri arasında yer almaktadır. Ancak nadir de olsa alerjik reaksiyonların olabileceği göz ardı edilmemelidir. Aşı sonrası olumsuz bir durumun yaşanması durumunda en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması ve hekime yakın zamanda aşı olunduğu bilgisi iletilmelidir.
Koronavirüs Aşısı Yan Etkileri Görülmesi Durumunda Ne Yapılmalıdır?Koronavirüs aşısı yan etkileri
görülmesi durumunda zaman kaybetmeden sağlık kuruluşlarına başvurmak son derece önemlidir. Peki dikkat edilmesi gereken Koronavirüs aşısı yan etkileri nelerdir?
• Aşı uygulanan bölgede ağrı/şişlik/kızarıklık
• Yorgunluk
• Hafif ateş, titreme
• Baş ağrısı
• Kas/eklem ağrısı
• Kusma, ishal
Koronavirüs aşısı yan etkileri arasında yer almaktadır. Vücuda sıvı ve gıda alınamayacak kadar kusma olması halinde sıvı kaybı olabileceğinden hemen sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır.
Koronavirüs Aşısı Sonrasında Yan Etkiler Nelerdir?
Koronavirüs aşılaması enfeksiyon hastalıklarından korunma ile birlikte enfeksiyon hastalıkları sebebiyle oluşan sakatlıkların azaltılmasında da önemli role sahiptir. Koronavirüs aşıları da ilaçlar gibi tıbbi ürünler arasında yer almaktadır ve çeşitli yan etkilere sahiptirler. Koronavirüs aşısı sonrası gelişen yan etkiler
kısmen sık görülen hafif yan etkiler ve çok nadir görülen ciddi yan etkiler olacak şekilde sınıflandırılabilir. İşte alanında uzman doktorların görüşleri doğrultusunda Koronavirüs aşısı sonrasında yan etkiler nelerdir
sorusunun cevabı;
•Baş ağrısı, kas ağrısı ve soğuk terleme
•Halsizlik
•Aşının yapıldığı kolda ağrı, ağırlık hissi ve hassasiyetKoronavirüs aşısı yan etkileri
görülmesi durumunda zaman kaybetmeden doktor kontrolüne gidilmelidir.