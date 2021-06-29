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Kılıçdaroğlu'na karşı birleştiler! 'Parti sağa kayıyor, sola dönelim'

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun yönetiminden rahatsız olan muhalif kesim "Gelecek için sol kanat" adıyla birleşti. CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker ile eski CHP vekili İlhan Cihangir'in de aralarında bulunduğu topluluk bir toplantı gerçekleştirerek “Sağa kayan politikalara karşı, sol bir duruşa sahip CHP için mücadele edeceğiz” açıklamasını yaptı.

Siyaset / 29 Haziran 2021 Salı 09:52
Kılıçdaroğlu'na karşı birleştiler! 'Parti sağa kayıyor, sola dönelim'

Cumhuriyet Halk Partisi'nde Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminden rahatsız olanların sayısı her geçen gün artıyor.

'Daha solda politikalar üretilmeli'

CHP içindeki “Muhalif Sol Kanat” ve “Gelecek için biz” grupları birleşerek Kılıçdaroğlu'na “Parti sağa doğru kayıyor, daha solda politikalar üretilmeli” çağrısında bulundu.

“Gelecek İçin Sol Kanat”

Cumhuriyet Gazetesi'nden İlayda Kaya'nın haberine göre, Şişli'deki Nâzım Hikmet Kültür Merkezi'nde bir araya gelen muhalif kanat “Gelecek İçin Sol Kanat” adıyla birleşti. Toplantıda Şeker ve Cihaner'in de içinde olduğu 17 kişiden oluşan sekreterya oluşturuldu.

'CHP tekrar sokaklara dönmeli'

Toplantıda söz alan partililerin sağ partililerle yapılan yakınlaşmayı eleştirerek “CHP'nin sola ihtiyacı var. CHP önceden hep sokaklardaydı. Tekrar sokaklara dönmeli” dediği aktarıldı.

'Sol duruşlu CHP için mücadele edeceğiz'

Ali Şeker, “Parti içerisinde solda siyaset yapan iki büyük grup bu toplantıyla birleşmiş oldu. Bundan sonra, parti içerisinde partinin solda siyaset yapmak isteyen diğer grupların da katılmasıyla sağa kayan politikalara karşı sol bir duruşa sahip CHP için mücadele edeceğiz” dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu

 
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