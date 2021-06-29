Elmalı Davasında flaş gelişme! Başsavcılık açıklama yaptı

Antalya’nın Finike ilçesinde, kız çocuğu G.E.G ve ağabeyi İ.E.G.'nin cinsel istismara uğramasına ilişkin yürütülen soruşturmada anne ile üvey baba gözaltına alınmıştı. Cinsel istismar olayı Türkiye'yi ayağa kaldırırken, Elmalı Ağır Ceza Mahkemesi anne ve üvey baba için tahliye kararı verdi. Karara verilen tepki sonrasında Elmalı Başsavcılığından açıklama geldi.
Elmalı Başsavcılığı, Elmalı'da yaşanan çocuk tacizi olayına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Elmalı Başsavcılığı açıklamasında 'Tutuklu sanıklar, alınan beyanlardaki çelişkiler dikkate alınarak 5 Ocak tarihinde tutuksuz yargılanmalarına karar verilmiştir. Son duruşma 21 Mayıs tarihinde yapılarak, 17 Eylül'e ertelenmiştir. Yargılama süreci takip edilmektedir.” ifadelerine yer verdi.