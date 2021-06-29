Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan 'Elmalı davası' açıklaması!

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Antalya'da iki çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan anne ve üvey babanın serbest bırakılmasına ilişkin açıklama yaptı. Erbaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yüce dinimiz İslam, çocuğa yönelen her türlü şiddet ve istismarı menfur bir suç olarak kabul eder. Bu suç, hem bu dünyada kanun önünde hem de ahirette Cenab-ı Hakk'ın huzurunda cezasız kalmayacaktır." dedi. İstismara hiçbir şekilde tavizin söz konusu olmadığını vurgulayan Erbaş, "Bir çocuğun fiziksel ve duygusal olarak örselenmesi, en değerli emanetimizin, umudumuzun, geleceğimizin yara almasıdır." ifadelerini kullandı.