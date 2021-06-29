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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan 'Elmalı davası' açıklaması!

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Antalya'da iki çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan anne ve üvey babanın serbest bırakılmasına ilişkin açıklama yaptı. Erbaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yüce dinimiz İslam, çocuğa yönelen her türlü şiddet ve istismarı menfur bir suç olarak kabul eder. Bu suç, hem bu dünyada kanun önünde hem de ahirette Cenab-ı Hakk'ın huzurunda cezasız kalmayacaktır." dedi. İstismara hiçbir şekilde tavizin söz konusu olmadığını vurgulayan Erbaş, "Bir çocuğun fiziksel ve duygusal olarak örselenmesi, en değerli emanetimizin, umudumuzun, geleceğimizin yara almasıdır." ifadelerini kullandı.

Güncel / 29 Haziran 2021 Salı 23:29
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan 'Elmalı davası' açıklaması!

Antalya'da, kız çocuğu G.E.G. (7) ile ağabeyi İ.E.G.'nin (10), cinsel istismara uğramasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan anne Merve A. ile üvey baba Rahmi A., yargılandıkları Elmalı Ağır Ceza Mahkemesi'nce tahliye edildi.

CEZASIZ KALMAYACAKTIR!

Yoğun tepkilere neden olan olaya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Yüce dinimiz İslam, çocuğa yönelen her türlü şiddet ve istismarı menfur bir suç olarak kabul eder. Bu suç, hem bu dünyada kanun önünde hem de ahirette Cenab-ı Hakk'ın huzurunda cezasız kalmayacaktır." dedi.

TAVİZ SÖZ KONUSU OLAMAZ!

Çocuk istismarına hiçbir şekilde tavizin söz konusu olmadığını vurgulayan Erbaş, "Bir çocuğun fiziksel ve duygusal olarak örselenmesi, en değerli emanetimizin, umudumuzun, geleceğimizin yara almasıdır." ifadelerini kullandı.

Üvey BabaKız Çocuğu

 
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