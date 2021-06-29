"Araçta tasarruf yapmamız gerek" diyen CHP'li İmamoğlu'ndan lüks araç hilesi!

Yerel seçim döneminde kampanyasını projeden çok “israf” üzerine kurgulayan Ekrem İmamoğlu, İBB’de makam aracı saltanatı olduğunu öne sürmüştü. İsraf algısıyla yoğun bir propaganda yürüten İmamoğlu ve HDP-İP’li paydaşları, günlerce İstanbul’u yalan sisine gömdü. İmamoğlu, “Göreve geldiğimde o araçları Yenikapı’da sergileyeceğim” diyerek meydan okudu. Şaibeli seçimlerin ardından İstanbullu’nun önüne tekrar gelen sandıklardan birinci olarak çıkan Ekrem İmamoğlu, kiralık araçlarla ilgili aylarca ses çıkarmadı. Gelen tepkiler üzerine İBB uhdesindeki bütün hizmet araçları Yenikapı’ya yığıldı. İBB’ye ait çöp kamyonları bile meydandaki yerini alırken, israf belediyeciliğinin en bariz örneği İmamoğlu kadrolarından gelmeye başladı.



Park bahçeler birimi



Eylül 2020’de 3 yıl kullanılmak üzere bin 851 araç kiralama ihalesine çıkan İBB’nin lüks araç saltanatının en bariz örneğinin Anadolu Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nde sergilendiği ortaya çıktı. İdari personellerin altına, üst limiti 300 bin TL tutarında lüks araç tahsis edildiği belirlendi. Öyle ki, İBB’de araç saltanatı birim şeflerine kadar indi. Anadolu Yakası Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ndeki müdür yardımcıları ve birim şeflerine üst segment filo araçlar tahsis edildi. Lüks araçların Park Bahçeler Müdürlüğü’nün otoparkını sarmaşık gibi sardığı belirlendi. İmamoğlu İBB’sinin lüks araçlarının kamufle yöntemi ise dikkat çekti. Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nde idari personelin altına çekilen lüks otomobillerin hiçbirinin üzerinde İBB logosunun yer almadığı görüldü.



Amirlere kadar özel tahsis



Anadolu Park Bahçeler Müdür Yardımcısı Mehmet Emin Dağlı’nın kullanımı için 34 DZY 835 plakalı üst segment araç tahsis edildi. Ar-Ge Şefi Berrin Gençler’in altına 34 EAN 251 plakalı otomobil çekildi. Kent Donatıları Şefliği’nin kullanımına 34 CTU 797 plakalı araç verildi. Kent Donatıları Şefi Fahrettin Turan için de üst segment otomobil kiralandığı belirlendi



Konuya ilişkin ulaşmak istediğimiz İBB Anadolu Yakası Park ve Bahçeler Müdürü Hülya Demirkol, tarafımızla görüştürülmedi. İBB Medya İlişkileri Koordinatörlüğü’nden, “Mail atın biz size döneriz” denildi. Mail yoluyla ulaştırdığımız sorularımıza ise gün içerisinde hiçbir cevap gelmedi. İBB’nin cevaplayamadığı sorularımız şunlar:



“23 Haziran 2019 tarihinden itibaren Anadolu Yakası Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesine kaç otomobil kiralanmıştır?”



“İsmi geçen idari personellere Peugeot veya Opel marka otomobil tahsis edildiği iddiası doğru mudur?”



“Bahse konu otomobiller üzerinde İBB logosu yer almakta mıdır?”



“23 Haziran 2019 tarihinden itibaren Anadolu Yakası Park ve Bahçeler Müdürlüğü idari personeli için kiralama (veya satın alım) ücreti olarak ne kadar ücret ödenmiştir?”



Logo hinliği



İmamoğlu İBB’sinin lüks araç saltanatını Akit’e yorumlayan Gazeteci Yazar Cengiz Alçayır, “Bunların kiraladıkları otomobiller büyük ölçüde hizmet arabası değil. İBB’nin araçları tatil bölgesinde, meyhanede görüntülenmesin diye araçlara logo basmıyorlar. AK Parti’ye israfçı diyenlerin mevcut durumunu görüyoruz. Şef düzeyinde bile lüks araç tahsisi yapılıyor. İmamoğlu İBB’sinin araç kiralamaya, zevk-ü sefaya, ziyafet sofralarına, içkiye, kokteyle harcadığı parayla İstanbul’daki bir ilçe belediyesi ihya olurdu” dedi.



Ekrem’in yuttuğu o söz



Park Bahçeler Müdürlüğü’nden lüks araç fışkıran İBB’nin mevcut başkanı İmamoğlu, seçim sürecinde seçmene şu sözü vermişti: “Araçta mı tasarruf yapmamız gerekiyor, yapacağız. Yarıya mı indirmemiz gerekiyor, indireceğiz. Bazı tespitlerimiz var 13 ay ödediğiniz kira ile aslında o aracı satın alabiliyorsunuz.”